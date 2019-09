L'azienda cesenate di ortofrutta riceve la visita di sei giornalisti cinesi

Apofruit Italia ha ospitato 6 giornalisti cinesi nell’ambito del progetto di valorizzazione del prodotto italiano “The European art of taste”, organizzato dal CSO e dedicato al mercato asiatico.

Il programma della visita ha previsto momenti in aula, con una presentazione del Gruppo Apofruit e un focus sulla propria produzione di kiwi, e momenti in campagna con un tour in un’azienda agricola specializzata nella produzione di questa coltura. Il kiwi è infatti l’unico prodotto, assieme alle arance, che l’Italia può esportare in Cina.

I giornalisti invitati sono stati selezionati tra quelli che più efficacemente avevano promosso il progetto nel loro territorio e, grazie a questo incoming, avranno gli strumenti e l’esperienza necessari per promuovere ulteriormente la nostra cultura e i nostri prodotti in Cina.