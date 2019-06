"Insieme a Cesena" per lo sviluppo e promozione del territorio: imprese interessate al progetto

Welfare aziendale al centro di un incontro promosso Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Credito Cooperativo Romagnolo, MeciaConsulting, NBF soluzioni informatiche, Imola Informatica e Unibo - Alma Mater Studiorum. Molte le aziende romagnole presenti che hanno risposto manifestando subito il loro interesse durante la presentazione del progetto “Insieme a Cesena”. Si tratta di un sostegno alla promozione del territorio Cesenate. Il portale internet contiene informazioni turistiche ed eventi, ma soprattutto offerte di ogni genere delle aziende del territorio, sia sotto forma di buoni sconto che di coupon acquistabili online. L’evento che si è tenuto nella Sala Cacciaguerra di Viale Bovio a Cesena, ha toccato la tematica del Welfare come risorsa al territorio in ottica “win win” ovvero cercando di portare vantaggi a tutti gli attori coinvolti nel turismo. Un “ecosistema territoriale”, è stato definito questo hub, che si delinea come un progetto pensato non solo per la riqualifica del territorio dal punto di vista turistico, economico e sociale, ma anche per il benessere delle persone.