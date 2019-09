"Innamorati del centro storico", il nuovo negozio degli esperti dell'abbigliamento

“Puntiamo sul centro storico”. È il messaggio lanciato da Paola Gardini e Gabriele Zavalloni, professionisti dell'abbigliamento con diverse esperienze di successo in città. Sabato, in Via Cesare Battisti 1 ha inaugurato “Black Sheep” e ciò che poteva sembrare normale fino a qualche tempo fa, oggi è una notizia particolarmente positiva.

Un nuovo negozio di abbigliamento che nasce dove in precedenza si trovava un pubblico esercizio: una scelta in controtendenza con quanto sta accadendo un po’ ovunque. "Noi siamo innamorati del centro storico da sempre – affermano Paola e Gabriele - e pensiamo che debba essere il più importante punto di ritrovo per tutti i cesenati. Il nostro vuole essere un segnale di fiducia e speriamo che un negozio come il nostro possa essere un'attrattiva in più. Sarà un negozio di abbigliamento per uomo e donna, con borse, accessori vari, alcune marche per ragazzi e ragazze e nuovi brand interessanti”.

All’inaugurazione hanno partecipato i rappresentanti della Confesercenti Cesenate: Cesare Soldati, Graziano Gozi e Angelo Spanò. “Ci fa piacere vedere la riapertura di un punto vendita dopo diversi mesi di chiusura – dichiara il presidente della Confesercenti Cesenate, Cesare Soldati – Una vetrina illuminata in più è sempre una bella notizia. Paola e Gabriele sono competenti ed affermati nel settore. A loro va il nostro miglior augurio di buon lavoro”.