Imprese alimentari in vetrina nel portale di Confartigianato Assapora la Romagna

Qualità, rispetto delle regole, innovazione e promocommercializzazione su Area Vasta romagnola. sono le bandiere di Confartigianato Alimentazione Cesena, presieduta da Rita Cicognani, che associa 250 imprese nel territorio comprensoriale. Panifici, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie al taglio, bar, attività di ristorazione, alberghi, chioschi di piadina, produzione pasta a mano, molini ed imprese del commercio di prodotti alimentari hanno partecipato alla sede di Confartigianato al seminario “Buone prassi per garantirne l’Igiene, la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti alimentari”, in cui si è anche parlato del progetto di Confartigianato “Assapora la Romagna” per consentire alle imprese di migliorare la promo commercializzazione dei propri prodotti.

“In un mercato dei consumi alimentari molto dinamico - rimarca la presidente Cicognanil - è fondamentale puntare sulla qualità e l’innovazione del servizio, sul soddisfacimento della clientela, del servizio e sulla garanzia igienico-sanitaria dei prodotti e delle lavorazioni alimentari. L’adozione di queste buone prassi che le aziende di produzione di alimenti ed i pubblici esercizi adottano in modo efficace, per garantire una maggior qualità alimentare, il rispetto delle regole e prevenire sanzioni durante l’attività di vigilanza”. “Confartigianato Cesena - mette in luce Eugenio Battistini, responsabile dell’Area Categorie e Mercato” - in collaborazione con le consorelle romagnole, ha avviato il progetto "Assapora La Romagna", il portale dei prodotti alimentari, tipici del nostro territorio: gelaterie, gastronomie, panifici, piadinerie, pasticcerie, produttori di vino, birra. Il progetto, un portale con una mappa interattiva che indica informazioni sulle attività aderenti, garantisce a quest'ultime una importante visibilità grazie alla geolocalizzazione e una scheda sulla attività ma anche grazie alla massiccia promozione realizzata del portale Assapora la Romagna".