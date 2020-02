"Il settore immobiliare cresce", si punta su formazione e aggiornamento

"Gli agenti immobiliari crescono, le compravendite si sono rimesse in moto dopo la grande crisi e puntano sulla formazione e l’aggiornamento professionale dei propri ranghi".

Il cesenate Pietro Corica, presidente di Fimaa Confcommercio cesenate e provinciale (Federazione agenti immobiliari) ha ricevuto la delega alla formazione nel Comitato di coordinamento regionale, che ha eletto come nuovo presidente Ivano Venturini.

“Ringrazio per la delega alla formazione in ambito regionale Fimaa - afferma Corica -: è per me un onore poter dare un contributo grazie all’esperienza maturata in tanti anni di mestieri. La prima regola nel nostro lavoro è mettere al primo posto il cliente garantendo la sicurezza ad ogni compravendita. Non pochi clienti purtroppo hanno ancora una mancata percezione della professionalità dell’agente immobiliare e quindi cercherò con il mio impegno di favorire l'incremento della fiduciarietà e la collaborazione tra professionisti, di elevare la propensione all’innovazione di metodo e tecnologia. Incontrerò i colleghi per recepire le varie istanze, vogliamo sempre più lavorare di squadra. A livello di compravendite siamo ancora in una fase di ripresa, tutta da consolidare e frenata dal pesante carico fiscale sugli immobili e dalla zavorra della burocrazia che rallenta il normale esercizio delle attività”.

“Negli ultimi anni sono cresciuti gli operatori del settore, con l'ingresso di vari giovani - prosegue Corica -. L’attività sindacale di Fimaa punta su convegni e corsi di formazionec he toccano tutti gli ambiti del complesso mondo immobiliare e della mediazione, oltre ai servizi d’impresa rivolti all’associato ( polizza obbligatoria, antiriciclaggio, privacy ). Un nostro valore aggiunto sono i "Quaderni Fimaa" sono pubblicazioni di grande spessore tecnico e formativo, al loro interno sono raccolte le leggi di riferimento del comparto immobiliare, i casi di Giurisprudenza nelle attività di mediazione immobiliare e i quesiti più frequenti rivolti dai mediatori stessi".