Il mondo dei coupon, l'azienda cesenate esporta il modello vincente in altre Regioni

L'azienda cesenate Tippest esporta il modello di Local Marketing tramite coupon in Friuli e Veneto, uscendo dai confini locali.

Negli anni successivi il fenomeno “couponing” è esploso con numeri da capogiro per i principali gruppi italiani ed internazionali, ma anche per alcuni player locali tra cui Tippest. A partire dal 2016 però le cose sono cambiate: come tutto, anche questo fenomeno è “passato di moda” e, soprattutto si è assistito alla polarizzazione delle vendite con la scomparsa della gran parte dei gruppi nazionali ma anche di tantissimi player regionali.

Una crisi che non sembra aver toccato Tippest: “Sia gli utenti che i fornitori ci conoscono bene – spiega il ceo Luigi Angelini -, ci chiamano per nome, sanno che siamo sempre corretti e trasparenti e che quando succede qualcosa – inevitabile se si lavora con centinaia di migliaia di persone – siamo sempre reattivi e pronti a sistemare con un colpo di telefono o un appuntamento”. Tippest si è così evoluto da portale di couponing classico a partner commerciale delle attività con proposte mirate alle esigenze del singolo. I numeri parlano chiaro: con 300.000 clienti, 2.500 esercenti, quasi 100.000 fan su facebook e oltre 2.000.000 di euro di transato, Tippest è il principale operatore Romagnolo e nella Top5 Italiana del settore.

Questo radicamento ha permesso nel 2017 la nascita della piattaforma Welfare Gratis, che in due anni, grazie alle offerte commerciali locali, si è imposta come principale operatore di welfare aziendale su questo territorio, con una base di fidelizzazione delle aziende che rasenta il 100%.

Oggi un ulteriore salto di qualità: l’accordo commerciale a tre con Risparmio Netto, nata nel 2012 dall’idea di un giovane friulano, Alberto Praturlon, e diventata in pochi anni un’azienda leader nel settore della vendita di coupon in Friuli-Venezia Giulia e Mynet, diffusissima applicazione per la gestione del personale nelle grandi imprese. Risparmio Netto è stato riprogrammato utilizzando la tecnologia di Tippest e Mynet ha cominciato a proporre il Welfare Aziendale anche in Friuli e Veneto. L’azienda friulana si dice molto soddisfatta del nuovo accordo e ancora più speranzosa nella possibilità di creare assieme a Tippest nuove sinergie con altre realtà imprenditoriali del settore.

Si è costituito così un network commerciale, tecnologico e di marketing che ha portato le aziende ad operare su un territorio molto ampio e particolarmente interessante. Competizione nazionale ma con logiche locali.

“Per noi è una grandissima soddisfazione – conclude Angelini– aver esportato un modello vincente in altre regioni. Perché questo modello abbia successo bisogna che vincano tutti, esercenti, consumatori, aziende e… noi che siamo un po’ nel mezzo. E’ pertanto fondamentale essere vicini al territorio che si promuove, sapere quali sono le eccellenze ma anche le realtà un po’ in difficoltà che meritano di essere aiutate. Sono convinto che l’insieme di couponing e welfare aziendale siano veramente una risorsa importantissima per artigiani e commercianti locali che oggi altrimenti devono competere solo con il web delle grandi piattaforme che per loro è mortale”.