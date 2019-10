A Cesena Fiera il primo Forum in Romagna dedicato alla generazione "Millennials"

Si parla tanto di Milllennials (nati tra il 1981 e il 1996), dei giovani di oggi alla guida della società del domani. Ma qual è il loro “peso” in Romagna nel campo dell’imprenditoria sui temi di innovazione e risorse umane? E prima ancora, quanto spazio le imprese lasciano ai Millannials? A dare una risposta su un tema centrale per la crescita del territorio romagnolo c’è la prima edizione di "Forum Young Romagna | The Changing Economy", in programma a Cesena Fiera mercoledì 27 novembre. L’evento volto ad analizzare e capire le economie territoriali, pone uno specifico focus sul futuro, dando voce alla generazione Millennials.

È di questi giorni la presentazione dello studio di Pew Research Center sulla generazione Millennials. Il report non solo ha evidenziato un mutato quadro economico (i nati tra il 1981 e il 1996 sono meno ricchi rispetto alla generazione precedente, per capirci quella dei loro genitori: da 20.700 dollari di ieri a 12.500 di oggi) ma soprattutto culturale: l’avvento di una generazione che dà priorità al benessere personale e all’ambiente. Ecco, le imprese della Romagna sono pronte a recepire questo mutamento di prospettiva?

Al centro del Forum Young Romagna | The Changing Economy ci saranno i giovani e la loro voglia di innovare, in dialogo con aziende, i luoghi della formazione (istituti superiori e università), le Associazioni e altre realtà consolidate della Romagna, per condividere casi di successo, start-up innovative, progetti, case histories che hanno fatto scuola. Il tutto presentato in forma smart, attraverso un agile “talk”. Dunque, un momento di confronto e dialogo dedicato a chi guiderà la società dell’oggi e del domani.

“E’ giunto il momento di porre una seria riflessione sull’attrattività del nostro territorio, considerando la ‘Romagna’ come area estesa con Marche, Umbria e bassa Emilia – spiegano gli organizzatori – Per farlo proponiamo non una conferenza in cui i protagonisti e i relatori parlano della propria esperienza, e dove i partner, ospiti e pubblico sono semplici ascoltatori. Il Forum vuole essere un’occasione di dialogo tra aziende e nuove generazioni in un format particolarmente dinamico e nuovo. Vogliamo dare l’opportunità a queste persone, di mondi apparentemente lontani, di conoscersi e interagire: questa è la chiave di volta per poter costruire ambienti favorevoli al rinnovo del nostro territorio”.