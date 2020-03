Fissata la seconda parte del closing tra Trevi e il gruppo indiano Meil, in merito alla vendita del settore Oil&Gas. Lo comunica Trevi-Finanziaria Industriale, specificando che "la seconda parte del closing dell’operazione di vendita della Divisione Oil&Gas del Gruppo Trevi al gruppo Meil è stata fissata tra le parti per il 30 marzo, anche al fine di organizzare tutte le attività operative necessarie per dare esecuzione al predetto closing nel rispetto delle limitazioni imposte dalle competenti Autorità in relazione alla pandemia da Covid-19".

