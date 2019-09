Crescono le imprese straniere in città, nasce un nuovo kebab in zona stazione

Un nuovo punto di gastronomia etnica a Cesena, nella trafficata zona della stazione ferroviaria. Ha inaugurato la attività Pizzeria Kebab di Ali Raza, pakistano di 37 anni, che opererà nel settore della ristorazione veloce con preparazione e vendita di kebab, hamburger, pizza. “Ho scelto questa zona vicino alla stazione per il passaggio molto frequentato – spiega il neoimprenditore – anche da parte di tanti studenti. In città sono cresciute le attività di ristorazione di questo comparto di gastronomia etnica, che sono molto gradite perché abbinano prodotti di qualità a prezzi contenuti e anche come cibo da asporto sono molto richiesti”.

“C’è concorrenza – prosegue Alì Raza -, bisogna farsi il nome e per avere successo con il passaparola, occorre lavorare bene. Buone pietanze, cortesia, gentilezza, buon rapporto qualità prezzo. Questo il mio obiettivo. Ringrazio Confartigianato, a cui la mia impresa è associata, che mi ha affiancato in tutte le procedure per l’apertura delle attività”.

Sono in crescita le imprese straniere attive in provincia. Al 31 dicembre se contavano 3.460 attive, il 9,4% del totale (11,9% in regione e 10,4% a livello nazionale), secondo quanto emerge dai dati Infocamere-Movimprese del 2018, elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio della Romagna per l’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna–Forlì-Cesena e Rimini. I principali settori economici risultano le “costruzioni” (1.273 imprese straniere, 36,8% sul totale delle relative imprese), il “commercio” (930, 26,9%), l’Industria Manifatturiera (364, 10,5%), gli “alberghi e ristoranti” (267, 7,7%), le altre attività di servizi (prevalentemente Servizi alle persone) (168, 4,9%) e i “trasporti” (132,3,8%). Il settore con la più alta incidenza percentuale delle imprese straniere (sul totale delle imprese attive) è quello relativo alle “costruzioni”(22,9%).