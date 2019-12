Confartigianato Cesena: cresce la quota degli apprendisti assunti

Il buon andamento del mercato del lavoro giovanile è sostenuto dalla crescita delle assunzioni in apprendistato che rimane superiore a quella delle assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni, anche nel Cesenate e nel territorio romagnolo. Lo evidenzia il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena. "Questo importante istituto -. afferma il Gruppo di Presidenza - rappresenta uno strumento di ingresso qualificato nel mondo del lavoro,e Confartigianato ha ottenuto lo storico risultato dell’approvazione da parte della Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento sollecitato dalla Confartigianato che reintroduce per il 2020 lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato di primo livello (riguardante i minori) effettuate da imprese fino a 9 dipendenti, e che ha trovato conferma nel testo della legge di bilancio attualmente all’esame della Camera dei Deputati. Nell'ultimo anno attraverso questo importante canale sono entrati nel mondo del lavoro 1.261 giovani per ogni giorno lavorativo. Le assunzioni degli apprendisti superano del 9,9%le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato. Negli ultimi 12 mesi i giovani sono stati soprattutto assunti con contratto a termine (41,3%); seguono le altre tipologie di contratto con il 36,2% – composizione di 14,1% di somministrazione, di 11,8% intermittente e di 10,3% di stagionale -,

mentre l’apprendistato rappresenta un nuovo rapporto attivato su dieci (11,8%) per giovani under 30 e supera la quota del 10,7% del lavoro a tempo indeterminato".