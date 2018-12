Confartigianato, appuntamento con l'open day per le imprese innovative

Lunedì per tutta la giornata si terrà dalle 9.30 un open day organizzato dal Digital Innovation Hub (Dih) Romagna di Confartigianato nella sede di Confartigianato cesenate in via Alpi e nelle altre sedi Confartigianato della Romagna: Forlì, Ravenna e Rimini. Insieme ai consulenti del Dih, gli imprenditori potranno scoprire, tutte le opportunità per portare l’innovazione dentro le aziende: accesso al credito e finanziamenti, formazione, mentorship e trasformazione digitale.

L'evento clou della giornata sarà il work shop alle 17.30 nella sala convegni della Confartigianato di Cesena. Interverranno Gianni Previdi, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia e Business School Palo Alto Milano, su “Come ridurre la complessità aziendale valorizzando i tuoi asset digitali” e Alessandro Ricci, professore associato del Dipartimento di Informatica-Scienza e Ingegneria, su “Quali competenze nell’innovazione digitale nelle pmi”. Moderatore Paolo Manfredi, responsabile Innovazione Confartigianato nazionale. Tre imprenditori artigiani porteranno le loro testimonianze sulle pratiche virtuose che stanno adottando per trasformare l'impresa in impresa 4.0: Stefano Soldati di Mpc srl, Romina Urbinati di Urbinati srl e Raffaele Salvemini,di ViBre srl.



“Il Digital Innovation Hub Romagna – spiega Gabriele Savoia, responsabile del Dih Romagna - è uno sportello di riferimento per tutte quelle imprese , crescenti, che si trovano a confrontarsi con l’innovazione tecnologica per potere stare sempre più al passo con un mercato che si evolve. Si tratta di imprese che operano su settori trasversali. Il Dih Romagna fornisce anche una rete di collaborazioni con partner esperti del settore in grado di mettere a disposizione un pool di specialisti dell’innovazione, qualificati nel proporre le soluzioni migliori per le imprese”.

“Lo scopo di questa felice esperienza in atto – prosegue Savoia - è quello di essere un connettore fra le imprese e le tecnologie abilitanti di industria 4.0 traghettandole verso la nuova identità di impresa 4-0, snella gestione dei processi, digitale nell'interconnessione fra i propri reparti e con i collaboratori esterni, innovativa nella comunicazione e capace di dare pieno valore ai propri prodotti”.