Commercio, gli operatori vedono più ombre che luci: il 41% denuncia fatturati in calo

Come avviene da diversi anni,il Centro Studi dell’Associazione ha condotto una ricerca sull’andamento dell’economia nel territorio cesenate, con particolare riferimento al settore del commercio. L’indagine sul commercio sarà presentata mercoledì alle 11,30 presso la sede della Confesercenti in Viale 4 Novembre 145. Il lavoro sarà presentato dal direttore Graziano Gozi e sarà commentato da due interlocutori autorevoli: il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca e l’assessore regionale al commercio e turismo, Andrea Corsini.

“La ricerca – spiega il presidente della Confesercenti Cesenate Cesare Soldati– è stata somministrata ad un campione di 200 imprese del territorio e si pone l’obiettivo di mettere a fuoco l’andamento di un settore che da diverso tempo sta attraversando significative difficoltà. Le domande spaziavano su diversi temi. In relazione alla tendenza in atto in termini di fatturato, il 20% degli interpellati ha affermato di conoscere un momento di crescita (28% nel 2018); il 39% stabile (stesso dato nel 2018) ed il 41% in calo (33% nel 2018). Le imprese commerciali non guardano al futuro con molta fiducia: l’11% crede in un miglioramento della situazione economica in tempi medio/brevi (21% nel 2018); il 58% ritiene che le cose non miglioreranno (51% nel 2018) ed il 31% non si esprime (28% lo scorso anno)”. “In relazione alle prospettive occupazionali – prosegue Soldati – il 10% prevede di assumere nuovo personale (18% nel 2018), il 64% di mantenere la situazione attuale (60% nel 2018) e il 26% di diminuire la manodopera (22% lo scorso anno). Fra le imprese che hanno fatto ricorso al credito bancario, solo il 16% lo ha fatto per investimenti (37% nel 2018) mentre il 74% ha esigenze di liquidità (63% lo scorso anno) ed il 10% per altri motivi”.

“Insomma – conclude Cesare Soldati – sono molti gli argomenti che vogliamo approfondire nel primo incontro che avremo con il nuovo sindaco ed altrettanto importante è la presenza dell’assessore regionale, interlocutore di primaria importanza per le politiche nel settore del commercio”.