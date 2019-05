Cia Conad, Panzavolta all'assemblea dei soci: "Pronti per nuove e importanti sfide"

"I nostri 60 anni sono un punto di partenza per nuove e importanti sfide. Il futuro ci attende, andiamolo a prendere". Lo ha detto l'amministratore delegato Luca Panzavolta all'assemblea dei soci di Commercianti Indipendenti Associati svolta oggi a Cesena. Panzavolta ha sottolineato che la cooperativa partecipa, all'interno del sistema Conad nazionale, all'operazione di acquisizione di Auchan e ha un piano di investimenti triennale di oltre 300 milioni di euro.

Nell’anno appena trascorso i 220 negozi della rete in Romagna, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno battuto oltre 76 milioni di scontrini e prodotto vendite alle casse per circa 1,65 miliardi di euro inclusi bar/ristoranti, petstore e distributori di carburante. La crescita a rete omogenea sui 12 mesi è del +2,68%, del +3,53% a rete corrente (cioè includendo le nuove aperture). Nel complesso lavorano, tra negozi e cooperativa, oltre 7.200 persone, in larga prevalenza donne (62%), con una crescita di quasi 400 posti di lavoro rispetto all’anno precedente e il 95% di contratti a tempo indeterminato.

L'assemblea ha ricordato con un commosso applauso due amici della cooperativa recentemente scomparsi: il socio Mario Dal Ben e il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo. Oltre a Panzavolta sono intervenuti il Sindaco Paolo Lucchi, il presidente di CIA-Conad Maurizio Pelliconi, l’AD di Conad nazionale Francesco Pugliese e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo.