"Bimbovisione", la campagna di Federottica arriva nelle scuole cesenati

ll Progetto “Bimbovisione: vedere bene per apprendere meglio”, promosso dall’Albo degli Ottici Optometristi, nasce per rispondere alle esigenze e alle richieste sempre piu frequenti da parte delle scuole di realizzare un programma d’informazione continuo e completo, con l’obiettivo di contribuire a combattere le cattive abitudini che i bambini contraggono sui banchi di scuola e che sovente sono causa di un eccessivo affaticamento visivo.

"Gli incontri organizzati su richiesta dell’istituto scolastico - spiega il presidente Omar Negosanti, cesenate - sono gratuiti e coinvolgono insegnanti e genitori dei bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria. Durante questi incontri un ottico optometrista esperto illustra con una presentazione multimediale le più importanti tematiche riguardanti la vista e la visione dei bambini e spiega come aiutarli ad assumere una postura corretta, quali strategie adottare per raggiungerla, come svolgere le attività al computer in condizioni più idonee, come strutturare una cameretta per fare i compiti rispettando la visione".

Il progetto è stato presentato nel corso di un incontro nella sede di Confcommercio Cesena a cui hanno partecipato una ventina di ottici optometristi intervenuti anche da altre Regioni (Veneto, Piemonte, Toscana e Lombardia). Al termine del corso sono stati consegnati gli attestati di qualifica. Relatori Bruno Maestrelli ed Enrico Armando.