Bernacci (Confartigianato): "Patto territoriale per il lavoro, serve uno sforzo collettivo"

"Da mesi si sta discutendo della possibilità e della necessità di costruire un patto per il lavoro territoriale con l'obiettivo di condividere politiche ed iniziative tese a migliorare la competitività del nostro sistema di imprese e di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di qualità. Il rischio da evitare è però quello di costruire tavoli dove all'analisi ed teorie non corrispondano azioni e fatti concreti tenendo conto delle competenze di ruolo e delle risorse disponibili a livello locale". A parlare è il segretario di Confartigianato Cesena, Stefano Bernacci.

"Al contrario, vi sono tematiche a portata del territorio che possono incidere sulle dinamiche del lavoro e contribuire al rafforzamento del nostro sistema d'imprese - continua Bernacci - Ad esempio quelle che seguono: gestione degli appalti pubblici a chilometro zero, semplificazione del quadro burocratico, coordinamento ed integrazione delle politiche formative ed educative, strumenti per favorire l'innovazione, il raccordo con l'università e la nascita di nuove imprese innovative, smart city, mobilità sostenibile e rigenerazione urbana, politiche di gestione dei rifiuti e sviluppo dell'economia circolare, welfare di comunità, politiche culturali e turistiche del territorio. Su ognuno di questi temi si sono stratificati nel tempo idee, iniziative, progetti, azioni portati avanti in maniera autonoma da singoli soggetti pubblici e privati, ma per far funzionare il patto territoriale serve uno sforzo collettivo. Ci si deve dare obiettivi chiari, metodi di lavoro adeguati, tempi definiti e risorse appropriate per provare ad incidere su problematiche comuni a tutte le realtà territoriali che stanno ragionando su come definire nuovi modelli di sviluppo locale. Ci conforta il fatto che il nostro è un territorio che spesso è riuscito a creare coalizioni ampie per affrontare i problemi con successo. Confartigianato è disponibile a partecipare a questa sfida mettendo a disposizione le proprie idee, i progetti, gli strumenti, le persone e le risorse nella consapevolezza che da soli si va veloci ma insieme si va più lontano".