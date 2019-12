Bells and Spells, il viaggio tra meraviglia e circo ideato da Victoria Chaplin

Un viaggio tra meraviglia e circo: atteso al Teatro Bonci di Cesena il 30 e 31 dicembre (ore 21), Bells and Spells è l’ultimo spettacolo di Victoria Chaplin. In scena, la figlia Aurélia Thierrée, accompagnata dal danzatore Jaime Martinez, ci apre le porte della sua immaginazione, che unisce umorismo surreale e magia.

È circo sognato, danzato, reinventato da artisti straordinari che riescono a stregare l’immaginario degli spettatori. Con questo spettacolo dall’atmosfera incantata, ERT Fondazione festeggia al Teatro Bonci la fine dell’anno, insieme alle famiglie della città.

In un atto unico, composto da un travolgente susseguirsi di scenari, Aurélia, nei panni di un’inguaribile e abile cleptomane, si ritrova improvvisamente in balia degli oggetti di cui cerca di impadronirsi.

Sedili e tavoli scivolano e si muovono autonomamente, personaggi surreali appaiono dai muri, dipinti prendono vita, oggetti comuni si trasformano in strambi animali di velluto, un bosco di attaccapanni diventa, sotto gli occhi stupefatti del pubblico, un drago cavalcato da una giovane fanciulla…

Meccanismi improbabili, strani incontri, carillon impazziti e molte altre sorprese danno vita a un continuo e imprevedibile gioco teatrale. Con scene in apparenza di “vita reale”, Bells and Spells trascina lo spettatore dentro a quadri onirici, in cui tutto si trasforma e diventa possibile.

Note biografiche

Victoria Thierrée Chaplin

Nel 1970, Victoria Chaplin incontra l’attore e regista Jean Baptiste Thierrée: insieme creano un nuovo tipo di circo, Le Cirque Bonjour, invitato nel 1971 al Festival di Avignone e che portano poi in tournée in tutta la Francia. Presto Victoria e Jean-Baptiste evolvono verso un approccio sempre più personale e intimo della messa in scena, con un’attenzione particolare alla dimensione fantasmagorica. In Le Cirque Imaginaire calcano entrambi il palcoscenico, insieme ai loro figli Aurélia e James. La famiglia porta entrambi gli spettacoli in tutto il mondo, attraversando i cinque continenti. Nel 2003, Victoria è regista di L’Oratorio d’Aurélia con Aurélia Thierrée, che ha circuitato fino al 2011, quando ha debuttato Murmures des Murs. Bells and Spells è il suo terzo spettacolo, presentato in prima assoluta al Festival dei 2Mondi nel 2018.

Aurélia Thierrée

Aurélia Thierrée calca il palcoscenico sin dalla più tenera età, negli spettacoli della madre Victoria Thierrée Chaplin e del padre Jean Baptiste Thierrèè, Le Cirque Imaginaire e Le Cirque Invisible. Collabora con il trio londinese The Tiger Lillies in The Tiger Lillies Circus e lavora in spettacoli teatrali, di cabaret e varietà da Berlino a New York. Dal 2003 al 2011 è l’interprete principale di L’Oratorio d’Aurélia, dal 2011 al 2018 di Murmures des Murs, entrambi diretti dalla madre, presentati nei teatri di tutto il mondo. Bells and Spells è il risultato della terza collaborazione tra Aurélia e Victoria.

Bells and Spells

spettacolo ideato e diretto da Victoria Thierrée Chaplin

con Aurélia Thierrée

e Jaime Martinez

scenografia e costumi Victoria Thierrée Chaplin

coreografia Armando Santin

luci Pierre Hendrickx

collaboratore alle luci Fiammetta Baldiserri

prodotto da Victoria Thierrée Chaplin

in co-produzione con Théâtre les Célestins Lyon, Théâtre Atelier Carouge Genève

Change Performing Arts Milano

un ringraziamento speciale a Aurélia Thierrée, Sara Driver, Prof. Aron Goldhirsch, Prof. Paolo Veronesi, Nicoletta Braschi

durata: 1 ora e 10’ senza intervallo

Info e contatti:

Biglietteria Teatro Bonci , Piazza Guidazzi - Cesena

, Piazza Guidazzi - Cesena tel. 0547 355959 fax 0547 355910

fax 0547 355910 info@teatrobonci.it

biglietti a partire da € 15 .

. Prevendita via call center e on-line : 892.234 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e sabato dalle ore 9 alle ore 14 - www.vivaticket.it

: 892.234 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e sabato dalle ore 9 alle ore 14 - cesena.emiliaromagnateatro.com

www.emiliaromagnateatro.com

