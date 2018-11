Azionisti Crc, Sirotti Gaudenzi: "Provare l'azione civile, ma è difficilmente percorribile"

“Gli azionisti della ex Cassa di Risparmio di Cesena, nonostante il processo penale relativo alle eventuali e presunte responsabilità dei dirigenti stia continuando il suo percorso, giunge spontaneo domandarsi se - nel caso di condanna degli imputati – sarà possibile ottenere un concreto risarcimento per tutti gli azionisti che hanno visto azzerare i propri risparmi. Giustizia probabilmente sarà fatta ma sono molto dubbioso in merito alla possibilità di ottenere per tutti gli azionisti un completo ristoro di quanto perduto”: lo spiega Enrico Sirotti Gaudenzi, avvocato ed esperto di tutela del credito bancario.

Sirotti Gaudenzi, invece, indica un'altra strada: “Sarei anche io propenso a valutare una eventuale azione civile: si potrebbe ipotizzare (come afferma il Comitato dei Risparmiatori) una responsabilità nei confronti di Credit Agricole Cariparma, relativamente all'Opa che ha concesso di acquistare il 66% delle azioni della ex Cassa di Risparmio di Cesena, anche se ritengo una strada difficilmente percorribile”. L'esperto guarda alla crisi bancarie in giro per l'Italia e gli interventi normativi presi a riguardo.

Ricorda l'avvocato: “Dopo le numerose lamentele esposte da parte dei risparmiatori, azionisti ed associazioni, in merito alla manovra del Governo, quest'ultimo ha promesso di rivedere non solo i parametri di indennizzo ma anche di cancellare quell'ignobile "scudo" che impedisce di proporre azioni nei confronti dei nuovi istituti e delle autorità di vigilanza. Non si conoscono, infatti, i tempi e le modalità relative alle eventuali modifiche che possano offrire tutela a numerosi azionisti e risparmiatori delle varie banche poste in liquidazione (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) o in risoluzione (Banca Etruria, Marche, CariChieti, CariFerrara). Certamente l'importo indicato nella legge di bilancio (pari a 535 milioni di euro annui per i prossimi tre anni, al fine di offrire un ristoro del 30%, col un limite massimo di 100mila euro) è, ancora oggi, molto irrisorio. Nonostante ciò il fondo è accessibile da parte di quei risparmiatori che hanno ottenuto una sentenza da parte di un tribunale o una pronuncia da parte dell'ACF con contestuale accertamento della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza. Tre quindi sono i "paletti" da rispettare per ottenere l'irrisorio ristoro il limite del 30%; il tetto massimo pari a 100mila euro; una pronuncia giudiziale o dell'ACF attestante la vendita fraudolenta delle azioni da parte dell'istituto di credito”.