All'azienda cesenate un importante finanziamento per un portafoglio eolico

PLT energia, holding italiana di partecipazioni industriali operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica l’avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento multilinea, per complessivi 34,35 milioni di Euro, in relazione alla realizzazione di un portafoglio eolico di potenza complessiva pari a 37 MW, siti in Calabria e Basilicata.

L'operazione, strutturata su base project finance, è stata perfezionata da UniCredit che si è avvalsa del fondo garantito dalla BEI al fine di finanziare la linea di debito. "L’investimento previsto ammonta a complessivi 47 milioni di Euro circa e la realizzazione dei parchi eolici è stata affidata all’EPC contractor PLT engineering S.r.l., società controllata da PLT energia, che vanta un elevato standing grazie all’esperienza maturata mediante la progettazione e costruzione di oltre 300 MW di impianti. I due parchi eolici, realizzati con turbine Vestas, produrranno energia elettrica rinnovabile pari a 80.000 MWh all’anno in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 36.000 famiglie e consentire inoltre di evitare l’emissione di quasi 40.000 tonnellate di anidride carbonica. L’energia prodotta dagli impianti verrà interamente ritirata dall’off-taker del Gruppo, PLT puregreen S.p.A., tramite la sottoscrizione di un contratto PPA di durata pari a 12 anni. Grazie a questa struttura i parchi eolici potranno quindi non avvalersi di incentivi pubblici".