International Asparagus Days: a Cesena Fiera la grande novità dell’area dinamica

Quattro serre in un’area di circa 5mila metri quadrati, 36 sessioni tra dimostrazioni e presentazioni suddivise in due giorni (martedì 16 e mercoledì 17 ottobre). Tutto questo a International Asparagus Days che ospita un’area dinamica antistante Cesena Fiera nella quale è possibile vedere in presa diretta le più moderne tecnologie di campo, applicate all’asparago bianco e verde.

Sei le tipologie di macchine in azione in entrambi i pomeriggi fieristici (dalle 14 alle 17), che offrono il meglio sul mercato in fatto di mezzi tecnici del settore: preparazione del terreno, baulatura, pacciamatura, trapianto, diserbi e trattamenti, raccolta. A proporle infatti sono nove aziende top del mercato internazionale: Bagioni, Cosmeco, Engels, Europlastic, Forigo, Idromeccanica Lucchini, Officine Mengozzi, Roberto Bosch, Zanarini.

"A differenza di quanto si pensi il settore orticolo è uno dei più dinamici nel panorama ortofrutticolo - spiega Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera -. Una dimostrazione si potrà toccare con mano a Cesena, nella tre giorni dedicata all’Asparago, nelle prove in serra e in pieno campo, a testimonianza di come le nuove tecnologie aprano scenari nuovi. Essere competitivi e internazionali oggi è possibile solo con la tecnologia".

Oltre all’area dinamica, International Asparagus Days ospita nei padiglioni fieristici un’ottantina di espositori da tutto il mondo, un ricco programma convegni e visite tecniche, queste ultime programmate nella sola giornata di giovedì 18 ottobre in Emilia-Romagna e Veneto. International Asparagus Days è organizzato da Euro Exhibition Services nel quartiere fieristico di Cesena Fiera. L’evento è frutto della collaborazione con Christian Befve, tra i massimi esperti mondiali dell’asparago e Luciano Trentini, anch’egli profondo conoscitore del settore ortofrutticolo.