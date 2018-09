Wellness Food Festival, una domenica tra yoga, showcooking e benessere

Prosegue domenica al quartiere fieristico di Pievesestina a Cesena, la 3ª edizione di Wellness Food Festival, il grande mercato di prodotti e servizi dedicati al “naturale” che coinvolge direttamente i visitatori offrendo loro un amplissimo ventaglio di opportunità per sperimentare su se stessi situazioni, pratiche e soluzioni capaci di generare armonia e benessere.

Un’esperienza da vivere appieno a partire dalle 10 e sino alle 19, lasciandosi sedurre dai sapori dell’Area Food e dai piatti preparati dal vivo dai migliori chef italiani ininterrottamente per tutta la giornata, ma anche rilassandosi completamente negli ambienti dedicati al Wellness. La rassegna, organizzata da Romagna Fiere, ospita infatti palestre ed associazioni sportive del territorio collegate alla Wellness Valley, le quali terranno free class e sessioni gratuite di cross fit, pilates, zumba e tutte le altre discipline che ci permettono di avere un corpo sempre in forma. Ognuno potrà trovare il momento e la pratica adatta al proprio gusto.

Uno spazio idealmente interconnesso al Salotto Olistico dove chiunque visiti Wellness Food Festival potrà semplicemente mettersi comodo e prendersi tutto il tempo che gli serve per stare bene: ci sarà chi, professionalmente, effettuerà massaggi thai, shiatsu, sessioni di riflessologia plantare, Bagni di Gong e tanto altro ancora.

YOGA FESTIVAL ROMAGNA

Centrale nel programma della rassegna cesenate, è lo Yoga Festival Romagna organizzato da Suryachandra Yoga di Forlì sotto la direzione di Annalisa Romagnoli e Yoga Project by Yogafestival di Milano nella figura di Massimo Maggioni. Anche quest’anno presenti in fiera le migliori scuole e centri della Romagna e di tutta Italia (Firenze e Assisi tra gli altri) per proporre i loro corsi negli spazi dedicati. Presente anche una grande arena dove poter praticare e seguire free class, lezioni libere e adatte a tutti in un programma ininterrotto dalle 10.30 alle 19.30. E non servirà neppure portarsi il tappetino da casa perché ReYoga, aziende specializzata, offrirà un servizio di noleggio gratuito a tutti coloro che ne avranno bisogno.

Yoga Festival è un progetto che unisce Romagna e Milano e si sostanzia in un circuito di eventi interregionali durante il periodo invernale, all'interno delle Scuole e dei Centri che hanno partecipato negli anni alle varie edizioni del Festival, per creare un filo conduttore mantenga vivo anche durante l'anno il senso comunitario tra i Centri ed i loro istruttori all'insegna di ciò che lo Yoga rappresenta, ovvero “Unione”.

Tante le Scuole presenti a Cesena: 14 in totale su 21 stand che compongono il Campus Yoga, vivacizzato anche da empori che vendono attrezzi e abbigliamento yoga: ReYoga, Atma, Punti & Spilli, laboratorio creativo di taglio e cucito di Forlì che insegnerà a creare magliette adatte alla pratica, borse e sacche di tutti i materiali per contenere i tappetini.

Gli stili che verranno proposti e che tutti potranno liberamente sperimentare sono molteplici: dai più dinamici per chi ama il movimento, come lo Yoga Flow di Modern Yoga di Rimini o quello di Suryachandra Yoga di Forlì, l'Ashtanga Yoga di Ashtanga Yoga Rimini, lo Yoga Armonico di Le Vie del Dharma; ai più riflessivi, come la meditazione di Sahaja Yoga di Ravenna o l'Ananda Yoga di Rimini per chi volesse sperimentare la quiete mentale che lo yoga genera.

Ricchissimo quindi il planning Free Class condotte dagli insegnanti qualificati delle Scuole partecipanti, sia dentro al grande spazio dedicato, sia all'interno di salette silenziose e adatte alle pratiche più tranquille. Senza dimenticare lo yoga per bambini, proposto da Suryachandra Yoga alle 17.45.

Importanti insegnanti di livello nazionale verranno a proporre i loro stili unici: oggi dalle 13.15 sarà a Cesena Jacopo Ceccarelli di Samadhi Yoga Firenze con il suo Acro Yoga, ovvero lo yoga del volo, del divertimento e del gioco.

SHOWCOOKING

Molto nutrito anche oggi il programma di showcooking proposti al Wellness Food Festival. Dalle 11.00 alle 17.00 ben 6 appuntamenti. In mattinata apre il programma Barbara Bianchi: esperta di ayurveda, co-autrice di Ayurvegan, farà scoprire ai visitatori come la cucina vegan possa incontrare felicemente la tradizione ayurvedica. Poi seguirà alle 12.00 Cristiano Tomei, giudice della trasmissione “Cuochi d’Italia” con Alessandro Borghese.

Il pomeriggio sarà inaugurato da Annalisa Calandrini, autrice del suo primo libro “Amarsi Cucinando Sano: le ricette romagnole della nonna rivisitate in chiave salutista” che alle 14.00 presenterà le ricette romagnole della nonna riviste in chiave salutista; Andrea di Giglio, che a Wellness Food Festival dalle 15.00 presenterà i suoi dolci gluten free per il buon risveglio mattutino¸ Massimo Salvadei dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina con “A tavola è già tardi” (alle 16.00) e il vincitore del format televisivo “Cuochi d’Italia” (con la sua regione Abruzzo), Luciano Passeri, nel cui curriculum spicca anche il titolo di pizzaiolo Campione del Mondo e che proprio la pizza con lievito madre e farine alternative proporrà dalle 17.00.

NUTRIZIONE, BENESSERE E SPORT: UNA TAVOLA ROTONDA CON SIMONA RINIERI

Saranno ben 14, anche domani, i seminari e le conferenze ospitate a Wellness Food Festival. Il clou sarà alle 16.00 in Open Space con “Nutrizione, benessere e sport”, una tavola ritonda di alto livello con il cardiologo Guido Balestra, il mental nutritional coach, Saul Zavalloni, e la campionessa di pallavolo Simona Rinieri, ravennate classe 1977 icona del volley con le sue 390 maglie azzurre, l’oro conquistato ai campionati mondiali del 2002 e tanti titoli nazionali e internazionali vinti in Italia e all’estero tra i quali spicca la Coppa dei Campioni del 2000.

Un esempio di longevità agonistica che spiegherà cosa ci sia dietro una carriera di così alto profilo, ma che saprà parlare a tutti, anche a chi fa sport a livello amatoriale, assieme a due grandi professionisti. Saul Zavalloni, laureato in Scienze erboristiche e fondatore di Life-Academy, tiene conferenze in ambito nazionale ed è responsabile Nutrizione e Approccio mentale del settore giovanile di una società di calcio di serie A, mentre Guido Balestra, cardiologo forlivese specializzato in Scienze dell’Alimentazione, collabora tuttora con Villa Maria Cecilia a Cotignola, è apprezzato autore, formatore e divulgatore e ha recentemente fondato “Prevenzione Cuore”, un gruppo di medici specialisti e libero professionisti che operano presso una struttura ambulatoriale specializzata, organizzata allo scopo di diagnosticare e trattare nel tempo pazienti soggetti a rischio cardiovascolare. Il gruppo è altresì specializzato in diagnosi precoce e prevenzione dell'aterosclerosi.

VISITARE WELLNESS FOOD FESTIVAL

DOVE E QUANDO: Sabato 29 e domenica 30 settembre a Cesena Fiera, via Dismano 3845 - Cesena ORARI: sabato 29 e domenica 30 settembre dalle 10.00 alle 19.00 BIGLIETTI: intero 7 euro – ridotto generico 5 euro. Ingresso omaggio sino ai 12 anni