Villa Torlonia accoglie il parco poesia Pascoli: museo multimediale, teatro e nuovi spazi espositivi

A Villa Torlonia nasce il Parco Poesia Pascoli con il museo multimediale pascoliano, la Sala del Teatro e le nuove sale espositive delle Tinaie e delle Tabacchine. Villa Torlonia riapre al pubblico e si veste di nuovo per regalare a turisti e visitatori nuove straordinarie esperienze. L'inaugurazione ufficiale si terrà sabato, domenica e lunedì, tre giorni di spettacoli, arte, musica, teatro con tanti ospiti per celebrare l’inizio di una nuova stagione di eventi e opportunità che faranno di Villa Torlonia una tappa fondamentale per chi vorrà vivere un’esperienza unica e suggestiva nella terra di Romagna.

La festa di inaugurazione partirà sabato alle ore 16 nella nuova Sala del Teatro con la presentazione del progetto e del percorso del Parco Poesia Pascoli alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini e dell'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. A seguire, nella Sala delle Tinaie si terrà l'inaugurazione della Mostra sulla storia del Sandalo "Dagli eroi alle dive. Il Sandalo" promossa da Comune di San Mauro Pascoli, LZ Communication.it, Cercal, Sammauroindustria, a cura di Maria Cristina Savani e Elisa Tosi Brandi. Successivamente sarà inaugurato e aperto al pubblico il Museo Multimediale Pascoliano.

Domenica invece, oltre all'apertura della Mostra e del Museo Multimediale, la Sala del Teatro ospiterà nel pomeriggio il Concerto del complesso bandistico e del coro di voci bianche dell'Associazione “Amici della Musica” di San Mauro Pascoli. In serata alle 21,00 lo spettacolo anteprima in Romagna “Vita di Leonardo. L'avventura di vedere davvero” con Roberto Mercadini, produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo.

Lunedì sempre nella Sala del Teatro Spettacolo “Sia cicala che formica! Prima il piacere... insieme al dovere” con Michele Dotti riservato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di San Mauro Pascoli.

L'intervento di recupero e riqualificazione degli spazi è stato realizzato grazie al contributo di oltre 452mila euro che il Comune di San Mauro Pascoli è riuscito ad aggiudicarsi attraverso il bando POR FESR Emilia Romagna Asse 5 – Valorizzazione delle risorse artistiche culturali ed ambientali azione 6.7.1 e dell'ulteriore contributo di 250mila euro di risorse regionali per la realizzazione del museo multimediale (legge regionale 40/2002), su un totale di 1 milione e mezzo di euro.