Veloce nubifragio colpisce Sarsina: anche rami spezzati

Un intenso temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di giovedì a Sarsina. In pochi minuti sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia con un' intensità a 162 millimetri per ora. A causa del nubifragio diversi rami sono caduti lungo le strade. È stato segnalato anche qualche piccolo smottamento in più punti dovuti alle intense precipitazioni al confine tra i comuni di Sarsina e di Sant'Agata Feltria lungo la strada provinciale SP8. Il passaggio perturbato è stato accompagnato anche da grandinate a macchia di leopardo.

Venerdì è previsto un veloce passaggio instabile interesserà la nostra regione con rovesci sparsi nel corso della giornata di venerdì. Temperature in calo nei valori massimi. Sabato nuvolosità irregolare al mattino sui settori orientali con possibilità di isolati rovesci in rapido esaurimento. Temperature massime tra 24 e 26°C. Domenica tempo stabile con nuvolosità irregolare al mattino. Temperature stazionarie.