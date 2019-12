Usb Romagna, nuova sede a Cesena: "Punto di riferimento per centinaia di lavoratori"

L'Unione Sindacale di base comunica che Sabato 14 dicembre verrà inaugurata la sede di USB Romagna a Cesena in Via Orsini 39. "La nuova sede sarà il punto di riferimento per le centinaia di lavoratori del pubblico e del privato che hanno aderito a USB in questi ultimi 3 anni in Romagna, e per tutti le lavoratrici e i lavoratori che vogliono riprendersi con la lotta quello che abbiamo perduto in questi ultimi 30 anni di politiche di austerità ,cessione di diritti e salario".

"Attraverso una capillare diffusione sul territorio nazionale (oltre 80 sedi regionali e provinciali e centinaia di sedi aziendali in tutto il paese), USB rappresenta ed organizza i soggetti del lavoro e del non lavoro, è sindacato accogliente per le nuove istanze sociali, è sindacato “contaminato” dalle esperienze provenienti da altre realtà di lotta: per la casa, per l’ambiente, per i beni comuni, per i diritti uguali dei lavoratori immigrati".

"USB è il sindacato del conflitto, finalizzato all’acquisizione di nuovi diritti , per una contrattazione che abbia come presupposto il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita per milioni di lavoratori non finalizzata alla riduzione del danno. USB ha una struttura confederale articolata sul territorio nazionale, regionale e provinciale ed una forma snella e pratica, prevedendo due principali macro categorie, il settore pubblico (USB Pubblico Impiego) e il settore privato (USB Lavoro Privato)".