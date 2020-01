Urgono lavori, studenti e prof a rischio 'sfratto': nasce il sito "Salviamo il Pascal"

La ipotesi di un eventuale trasferimento di studenti e docenti dall'Istituto Tecnico Industriale Pascal, in vista dei lavori di ripristino dei solai e dei controsoffitti per una spesa che si aggira sui 510 mila euro, ha generato un po' di apprensione. Al momento sembra prematuro parlare di chiusura ma non si esclude nemmeno l'ipotesi di una parziale apertura (resterebbe aperta l'ala dell'edificio dove sono presenti i laboratori) o dell'eventuale utilizzo degli spazi della scuola media di via Plauto.

Comunque sia, in attesa di conoscere le sorti degli studenti e del corpo docenti dell'Itt Pascal, c'è chi ha ritenuto di creare un'informazione ad hoc costruendo un sito dal nome "Salviamo il Pascal. Giorno per giorno, la storia di un grande istituto". E gli autori sono proprio loro, i docenti, della scuola.

"L’idea di creare un sito dal nome così provocatorio - si legge nel sito - è nata con l’unico scopo di mettere in evidenza l’attaccamento che molti dei docenti, studenti e personale ATA hanno nei confronti di questo Istituto. Siamo consapevoli che un edificio storico necessiti di un numero di interventi più numeroso di altri più recenti, allo stesso tempo però desideriamo che i disagi arrecati da questi interventi siano il più contenuti possibile in modo da non compromettere la vita scolastica di un Istituto che si è sempre distinto in ambito tecnologico fin dalla sua creazione.

Nelle pagine di questo sito riporteremo il susseguirsi delle decisioni che Comune e Provincia prenderanno di volta in volta, riportando i riferimenti (documenti, articoli di stampa, interviste, ecc) utili per una corretta informazione.

Essendo, questa, un’attività che svolgiamo al di fuori dei nostri obblighi scolastici, i tempi di pubblicazione dei materiali potranno subire qualche piccolo ritardo ma, nel complesso, cercheremo di essere il più puntuali possibile".

E tra i vari documenti che, con grande rigore e cura, sono stati pubblicati c'è anche la relazione tecnica sullo stato di conservazione dell'edificio dove si legge che "Il progetto di messa in sicurezza dei solai dell'istituto si rende necessario al fine di eliminare il possibile distacco degli intonaci nelle zone dov'è stato individuato il degrado e il possibile fenomeno di sfondellamento". Tra breve, per chi segue il nuovo sito, verranno pubblicate altre comunicazioni.