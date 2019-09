Una seconda vita per gli abiti usati, sfilano al chioschetto verde per beneficenza

Da lunedì 2 settembre riprendono le lezioni di "yoga al tramonto" nel giardino del Com@Bar all'Ippodromo (in via Giuseppe Di Vittorio 215). Le lezioni sono aperte a tutti e sono gratuite, è sufficiente portare un tappetino e una coperta. L'appuntamento è programmato per i tre primi lunedì di settembre (2,9 e 16) sempre alle 20 e tempo permettendo. L'atmosfera che si respira al Com@Bar è quella giusta: grande tranquillità e accoglienza e, per chi vuole, sono a disposizione bevande energetiche, antiossidanti o rilassanti con frutta e verdura a chilometri zero.

Sempre al Com@Bar sabato 8 settembre si terrà un evento che metterà insieme moda, musica e beneficenza. Nello spazio verde, dalle 18, a ritmo di musica sfileranno ragazze con abiti a cui è stata data una seconda chance. Le varie rivisitazioni creative dimostreranno che il riciclo intelligente è possibile, fa stile e, soprattutto, è rispettoso dell'ambiente. L'Accademia Arti e Comunicazioni (centro per la crescita personale, professionale e lo sviluppo delle potenzialità umane) presenterà insieme a Krimise una sfilata dal nome "Diamo una seconda vita agli abiti usati". Durante la serata, presentata dal presidente dell'Accademia Arti e Comunicazioni, Sandro Carriero, si svolgerà una lotteria a premi il cui ricavato andrà in beneficenza a "Nuova Famiglia Onlus". Nuova Famiglia è una fondazione costituita oltre 20 anni fa su iniziativa di 21 famiglie, accomunate dalla presenza al loro interno di congiunti disabili e animate dal desiderio di realizzare, per tutte le persone affette da disabilità, soluzioni abitative e assistenziali valide anche oltre la cessazione delle famiglia naturale.