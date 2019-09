Una scuola d'arte a 360 gradi: tra danza, musica e pittura riparte in città l'officina dei talenti

E' partita la seconda edizione del centro ricreativo d’arte "Summer!mia September", organizzato da Accademia 49, che si distingue sul territorio cesenate per essere una scuola d’arte completa.

Danza, musica e arti figurative sono la base della scuola che da 9 anni apre le sue porte ai bambini e ragazzi delle città. Sotto consiglio dei genitori riparte il centro estivo artistico mattutino in attesa della grandi riaperture scolastiche.

Danza, musica, pittura, canto e tanto altro sono le discipline che si alterneranno durante le mattine della settimana dal 2 al 7 settembre. Come se fosse la scuola “Fame” , al suono della campanella, ad ogni ora, si cambia stanza, si cambia disciplina e si continua a studiare.

Un concentrato di passione e professionalità per i bambini dai 3 ai 17 anni. Non mancano le novità come la presenza di Laura Parlanti, docente al'Accademia Nazionale di Danza di Roma e l’avviamento alla ginnastica ritmica per le ballerine che aspirano sempre di più ad essere complete e al passo con i cambiamenti che la danza oggi impone. Non manca la danza acrobatica, fiore all’occhiello di Accademia 49: acrobatica a terra, in coppia e aerea con docenti qualificate e di fama nazionale.

Un’altra grande novità è la presenza della nuova docente di canto, Ariane Salimata Diakite, corista di Laura Pausini. L’ultima novità è: "Mia!Library" la prima biblioteca dentro una scuola di musica e Danza dove genitori e ragazzi possono consultare, leggere, prendere in prestito libri riguardanti il mondo artistico per poter ampliare la loro cultura e arte. Illuminati dal viaggio in America, Sara e Alessandro cercano ogni anno di far sì che la scuola possa sempre avere uno sguardo ampio e internazionale.

Un settembre scoppiettante insomma, a ritmo di danza e musica in attesa dell’Open day del 13-14 settembre dalle 17 alle 20 nella sede di Via Don Giovanni Minzoni.