Una rete per le consegne a domicilio, le attività aderiscono al progetto promosso dal Comune

In queste settimane i servizi di home delivery giocano un ruolo chiave nella vita degli italiani facilitando tanto la richiesta del consumatore quanto la consegna a domicilio della merce acquistata.

Parte proprio da questo presupposto l’iniziativa di “Insieme a Cesena” realizzata grazie alla collaborazione tra la piattaforma Tippest e il Comune di Cesena insieme a Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Banca di Credito Cooperativo Romagnolo. Un vero e proprio aggregatore di forze fondamentale in queste settimane di emergenza epidemiologica in cui tutti sono chiamati a uscire di casa il meno possibile e a poter contare dunque su quelle attività commerciali che offrono servizio a domicilio. Frutta e verdura, shopping, ristoranti, pizzerie, paninoteche, piadinerie, alimentari, gelaterie, lavanderie e tante altre attività cesenati hanno aderito al progetto sostenuto dall’Amministrazione comunale che da parte sua autorizza all’ingresso in ZTL ai veicoli adibiti alla consegna a domicilio con la possibilità di sosta gratuita negli stalli blu (disco orario di 30 minuti) per il tempo necessario alla consegna. Tutte le attività aderenti al progetto sono elencate nel sito dell’iniziativa (https://www.insiemeacesena.it/news/consegneadomicilio).

Si ricorda inoltre che parallelamente a questa iniziativa, l’Amministrazione comunale ha dato avvio all’esperienza solidale di “Quei ragazzi della spesa” rivolta a tutte le persone anziane e a coloro che non possono uscire di casa perché a rischio. Alla stessa si somma l’iniziativa di Federfarma della consegna gratuita dei farmaci a domicilio per le situazioni di emergenza.

Tra le diverse iniziative avviate sul territorio anche il servizio di informazione totalmente gratuito allestito da CesenaToday e rivolto alle aziende del territorio (Cesena e comprensorio). Si tratta di un sistema basato sulla piattaforma stessa che permette di fare ricerche sofisticate con filtri e ottenere in modo uniforme tutte le informazioni necessarie (https://www.cesenatoday.it/ aziende/).

