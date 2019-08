"Una giornata dedicata al benessere", arriva a San Mauro la Festa dello Sport

Dal progetto “San Mauro Sanus Vitae” nasce la prima edizione della “Festa dello Sport” che si svolgerà domenica in piazza Mazzini a San Mauro Pascoli con il coinvolgimento di tutte le associazioni sportive del territorio. L'evento che prevede diverse iniziative, con tante discipline sportive, momenti di intrattenimento, premiazioni e stand gastronomici, è realizzato dal Comune di San Mauro Pascoli, Assessorato allo Sport, in collaborazione con Made in San Mauro Pascoli, le associazioni sportive sammauresi, S2A, Caraboin e Galiscia e la partecipazione di Radio Icaro Rubicone.

“L'obiettivo della Festa dello Sport è quello di regalare ai sammauresi una giornata dedicata al benessere, alla salute, alla riscoperta delle discipline sportive e delle attività presenti sul territorio per stimolare i sani stili di vita e quindi promuovere la prevenzione della salute. - spiega il Sindaco Luciana Garbuglia - Il tutto sarà arricchito da momenti di buona cucina, dalla merenda ad un vero e proprio show cooking per scoprire come realizzare piatti sani ma anche gustosi. Un ingrediente fondamentale per creare un clima di convivialità per l'intera comunità sammaurese”.

“L'idea di una festa dello Sport è nata a seguito del grande interesse e coinvolgimento suscitati dal progetto Sanus Vitae, l'iniziativa con cui d'estate le associazioni sportive promuovono attività gratuite nei parchi del paese – aggiunge l'assessore allo sport Tiziano Bianchini, ideatore dell'evento – Ci sembrava quindi importante concludere questa bella stagione di sport con una grande festa di piazza in cui lo Sport torna ad essere protagonista, per iniziare al meglio le attività in programma dall'autunno”.

Il programma degli appuntamenti partirà alle ore 15 di domenica con una biciclettata promossa dall'Ecology Team con partenza da piazza Mazzini e arrivo al Parco delle Querce. L'inizio di tutte le attività sportive è previsto invece dalle ore 17: tutte le associazioni promuoveranno attività aperte alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno cimentarsi nelle diverse discipline sportive, direttamente nello stand di ciascuna associazione, allestiti per l'occasione in piazza Mazzini. I ragazzi potranno cimentarsi in tutti gli sport ottenendo un timbro-medaglia dopo ogni prova. Per coloro che riusciranno a provare tutti gli sport sarà previsto un premio speciale.

Alle ore 18 alla Casa dei Sammauresi appuntamento con lo Show Cooking a cura del cuoco Carlo Carlini, promosso e offerto dal consorzio S2A che collabora al progetto del Passaporto della Salute. Sarà un appuntamento dedicato alla realizzazione di piatti salutari e allo stesso tempo gustosi per il palato.

In piazza Mazzini sul palco allestito, alle ore 19 Rosita di Firma presenta lo Spettacolo di Danza con le allieve della sua scuola Dance&Dreams. A seguire alle ore 19,45 si terrà la premiazione degli atleti di San Mauro Pascoli e il Memorial Sauro Pazzaglia.

La giornata si concluderà con uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura dell'assocazione Atti Matti.

Durante tutta la giornata Radio Icaro Rubicone coprirà l'evento con una diretta radiofonica, mentre i commercianti e gli esercenti del centro dell'assocIazione Made in San Mauro Pascoli saranno presenti in piazza con stand gastronomici. Collabora all'iniziativa anche Caraboin e Galiscia che offrirà la merenda a tutti i partecipanti a base di ciambella e frutta. In collaborazione con Romagna Acque saranno distribuite borracce a tutti i bambini e ragazzi per incentivare il consumo consapevole di acqua e ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica.