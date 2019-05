Un lancio di palloncini fuori dal Bonci per la festa finale del 'Teatro Ragazzi'

Domenica 19 maggio Emilia Romagna Teatro Fondazione conclude il programma per le celebrazioni dei quarant’anni del Teatro Ragazzi a Cesena con una giornata di festa per tutte le famiglie della città, durante la quale si conclude anche, con un lancio di palloncini, il grande progetto di teatro partecipato Cesena, un teatro volante sotto i cieli della via Emilia sostenuto dal Consorzio Romagna Iniziative.

"Da oltre 20 anni Romagna Iniziative sostiene le più importanti iniziative culturali che si svolgono a Cesena e nel territorio, valorizzando le idee e i talenti che la nostra comunità sa esprimere ­- dichiara Francesca Amadori, Presidente del Consorzio. Il progetto Teatro Volante, che promuove attività culturali dal forte impatto sociale e formativo, perché dedicate ai ragazzi in età scolastica, s’inserisce perfettamente nella mission del Consorzio, formato da 12 aziende romagnole impegnate insieme a valorizzare la vivacità del nostro territorio, con particolare attenzione alle generazioni più giovani".

Circa 100 studenti - delle classi II C Scuola Media “Pascoli”, II A, II B, II C, IV C, V C Scuola Elementare “Carducci”, IV H, I G, I H Scuola Elementare “Saffi” e III Be Liceo “Monti” (tutor nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro) - coordinati dagli attori di ERT Fondazione, hanno visitato alcune aziende del Consorzio per costruire un percorso di indagine sul tema del lavoro. Questa esperienza ha generato le “storie” che sono state lanciate in volo in Piazza Guidazzi, dentro colorati palloncini (accompagnate dalla musica dal vivo eseguita da due allievi del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena) e il grande Libro dei mestieri, un originale oggetto costruito nel laboratorio di ERT Fondazione, presentato nel foyer del Teatro Bonci dove resterà esposto nei prossimi mesi.