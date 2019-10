Ubriaco al volante va prendere il figlio a scuola, denuncia e ritiro della patente

Prosegue l'importante attività della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare, contro l'utilizzo di alcol alla guida. Erano circa le 12 di giovedì quando una pattuglia è intervenuta a Gatteo, sul luogo di un non serio incidente stradale.

Gli agenti della Polizia Locale, al loro arrivo, hanno costatato che uno degli automobilisti coinvolti, un 40enne residente a Gatteo, manifestava chiari sintomi di ebbrezza. Per l'uomo è scattato il controllo all'etilometro che ha fatto risultare un tasso alcolemico di 1,2 g/l. Immediato è scattato il ritiro della patente. Il 40enne è stato inoltre denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Ad aggravare la condotta il fatto che l'uomo, come fatto presente agli agenti, stava andando a prendere il figlio a scuola.