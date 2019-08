Truffati dall'agenzia viaggi, una decina di famiglie di turisti messe alla porta a metà vacanza

Loro avevano pagato tutta la vacanza di una settimana, ma l'agenzia a cui avevano dato i soldi aveva pensato bene di non fare il bonifico totale all'albergo e trattenersi i soldi. E' iniziata così la disavventura per un gruppo di 10 famiglie provenienti dall'alta Italia in vacanza sulla riviera romagnola, più precisamente in un hotel di Cesenatico. Ma per fortuna la macchina degli aiuti e della solidarietà si è messa in moto e l'agenzia madre (un'agenzia viaggi seria e blasonata di Bolzano) che in questo caso si era avvalsa di un'altra agenzia è intervenuta celermente cercando di risolvere il problema dei turisti senza camere.

Arrivati sabato pomeriggio, erano stati sistemati nell'albergo prenotato e fino a lunedì l'albergatore li ha tenuti pensando e sperando che il bonifico dall'agenzia che aveva fatto la prenotazione arrivasse, ma niente. I soldi per il soggiorno completo non arrivavano e così ha dovuto dire ai turisti che il loro soggiorno doveva interrompersi perché era intervenuto un problema, spiegando i termini della questione.

I vacanzieri, stupiti e mortificati e che tutto avrebbero voluto fare meno che prendere le valigie e andarsene, hanno iniziato a risalire alla prenotazione iniziale e all'agenzia madre con cui avevano operato e, fortunatamente, questa, cercando di risolvere il problema senza scaricarlo sui clienti, si è caricata della spesa e si è occupata di sistemarli in altre camere della riviera.

E a questo punto si sono attivati gli albergatori di Cesenatico che, capendo la problematica, ma essendo al completo, non avevano la disponibilità di dare 10 camere nello stesso albergo. Quindi hanno cercato di trovarle vicine per rendere la vacanza in riviera dei turisti, già mazziati e truffati, meno negativa possibile. "Purtroppo casi simili - conferma il sindaco Matteo Gozzoli - ultimamente ne capitano di più di prima. E per il turista è un vero colpo basso, un momento che dovrebbe essere di pieno relax e felicità viene disturbato da un disguido così grave. Ci dispiace molto che accada a turisti che vengono in riviera".