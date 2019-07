Tromba marina a Milano Marittima, aiuti immediati da Cesenatico

Cesenatico in aiuto al Comune di Cervia dopo la tromba marina che ha colpito Milano Marittima. Il sindaco Matteo Gozzoli ha espresso solidarietà alla comunità cervese. "In mattinata ho contattato il sindaco di Cervia Massimo Medri e oltre a esprimere la mia vicinanza e quella dell’amministrazione abbiamo cercato di dare una mano con l’invio di una squadra di addetti al verde per contribuire a liberare le strade il prima possibile. Ringrazio Cesenatico Servizi che un pochissimo tempo si è messa in moto per aiutare i nostri vicini di Cervia che in poche ore hanno già ripristinato la viabilità e stanno lavorando per tornare alla normalità in tempi record".

Foto di Massimo Argnani