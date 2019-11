Tavolo al ministero: "Un miliardo di euro e 18 cantieri per riqualificare l'E45"

L'E45 rimane una questione attuale e spinosa, con tanti nodi irrisolti. Nella giornata di mercoledì si è svolto un importante tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra i sindaci del territorio, il Viceministro Cancelleri e l’Amministratore Delegato di Anas Simonini.

A darne notizia il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini: "Il tavolo ha avuto lo scopo di sollevare le problematiche impellenti che riguardano l’asta della E45 e chiedere programmi di intervento concreti e chiari a partire dalla vecchia Ex 3bis Tiberina, all’appalto sulle gallerie, a quelli lungo il tracciato, sino al piano di gestione e investimento della SP 138 tra Cesena e Verghereto, nel momento in cui la medesima passerà sotto la competenza di Anas. Ho aperto il tavolo manifestando tutta la nostra preoccupazione per lo stato di difficoltà che i nostri cittadini e le nostre aziende vivono ogni giorno a causa dei numerosi cantieri e delle questioni irrisolte connesse alla E45, che determinano problemi sociali ed economici".

Dal tavolo ministeriale è emerso che "i numerosi cantieri presenti sulla E45 rappresentano solo una prima tranche di cantieri che proseguirà nei prossimi quattro anni, nell’ambito di un piano di investimenti di 18 cantieri per la riqualificazione e messa in sicurezza, con un investimento di un miliardo di euro. Si tratta di un programma che se da una parte creerà disagi, d’altra parte rappresenta un piano di riqualificazione strutturale che potrà migliorare le condizioni strutturali della E45 con una prospettiva di durata temporale di 30 anni".

"All’interno di questo piano rientra anche l’installazione di nuovi pannelli fonoassorbenti nei tratti che abbiamo segnalato, anche in concertazione con le famiglie residenti nel nostro Comune, che avverrà al termine dei cantieri di messa in sicurezza e riqualificazione.

"Il primo tema che ho posto sul tavolo è stato quello del ripristino e riapertura della vecchia Ex 3bis Tiberina, sollevando i miei dubbi sul mantenimento degli impegni più volte dichiarato ed assunti. Su questo - prosegue Baccini - Anas ha ribadito il proprio impegno ad avviare il cantiere immediatamente nel momento in cui arriveranno le autorizzazioni della Soprintendenza e della Regione Toscana, per cui è già pronto il progetto e i finanziamenti per la realizzazione. Per quanto riguarda la situazione delle gallerie, il fermo lavori che si è protratto per (troppo) tempo è stato causato dal fallimento delle imprese appaltatrici. Oggi questa situazione è superata in quanto si sono chiuse le pratiche di riassegnazione degli appalti. Per quanto riguarda la Galleria di Montecoronaro i lavori sono ripartiti mentre in relazione alla Galleria Roccaccia ripartiranno fra qualche settimana".

"In merito alla gestione della SP 138, - spiega il sindaco - il tracciato da Cesena a Verghereto passerà alla gestione di Anas a partire dal 2021. La gestione unitaria da parte di Anas della E45 e della SP 138 permetterà di coordinare gli interventi e la gestione dell’una e dell’altra in riferimento a tutte le necessità in cui la SP 138 serve come bretella della E45. Un unico ente responsabile consentirà una maggiore responsabilità e una più accurata gestione anche della SP 138. Sulla stessa, Anas ha già stanziato un piano per investimenti di manutenzione straordinaria è previsto nella previsione corrente la gestione delle manutenzioni ordinarie, dello sfalcio dell’erba e dello sgombero neve".

E' stato calendarizzato per il prossimo 9 dicembre un ulteriore tavolo con il Vice Ministro nella sede dell’Unione della Valle del Savio di Bagno di Romagna a Palazzo Pesarini, al quale seguirà un sopralluogo lungo l’asta della E45. "Infine - conclude Baccini - abbiamo concordato con Anas di tenere un tavolo di confronto e coordinamento periodico da tenere insieme ai Sindaci dell’Unione Valle Savio, che è un nostro obiettivo".