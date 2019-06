Tanti vip al talk show, il tour estivo del settimanale fa tappa a Cesenatico

Da Pamela Prati, a Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, ma anche Paolo Ruffini e Antonella Ferrari sono alcuni vip che prenderanno parte al talk di Alfonso Signorini.

Chi Summer Tour, l’appuntamento ideato da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ritorna anche quest’estate in tre località 'mondane'. Il tour inaugura da Cesenatico sabato 29 giugno, per poi proseguire il 14 luglio a Cortina d’Ampezzo e il 28 luglio a Rapallo.

L’appuntamento più atteso sarà il talk show del direttore Alfonso Signorini con i suoi ospiti per parlare di attualità, gossip e trend dell’estate 2019. Pamela Prati, alla prima apparizione pubblica dopo le controverse vicende che l’hanno vista protagonista, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, Paolo Ruffini, Antonella Ferrari e, direttamente da Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, saranno i grandi protagonisti della data di Cesenatico a partire dalle ore 19.30 in Piazza Ciceruacchio.

Contemporaneamente al talk show, Alice Balossi, foodblogger e scrittrice, curerà uno showcooking interattivo durante il quale coinvolgerà il pubblico e gli ospiti nel racconto della preparazione dei piatti. Tra le novità di questa edizione del Chi Summer Tour anche la Lucky Card: la possibilità per due persone, sedute tra il pubblico del talk, di partecipare alla cena di gala insieme ad Alfonso Signorini e ai suoi ospiti.