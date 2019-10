Sviluppo occupazionale, confermato il bonus per chi assume i gatteesi

Vuole promuovere concretamente lo sviluppo occupazionale, soprattutto per i giovani, il sistema di incentivi a sostegno delle imprese approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale di Gatteo. Anche per l'anno 2019, infatti, il Comune rimborserà alle aziende l’intero o quasi costo previdenziale qualora si scelga di assumere lavoratori residenti a Gatteo da almeno due anni.

"Nel 2018 abbiamo incentivato l'assunzione di 21 cittadini per una spesa di circa 40mila euro. Abbiamo voluto confermare questa forma di sostegno chiara e diretta, che non solo aiuti imprese e lavoratori ma possa essere un incentivo per la ripresa - spiega il sindaco Gianluca Vincenzi -. Il fondo istituito consente il rimborso, intero o parziale, del costo previdenziale per i nuovi assunti residenti nel territorio comunale, sgravando così i datori di lavoro da una spesa gravosa, spesso disincentivante rispetto all’eventualità di assumere personale".

Hanno diritto ai contributi i datori di lavoro di qualunque settore che nel periodo compreso dal primo gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso assumano cittadini residenti nel territorio comunale di Gatteo, stipulando contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o part-time ma non inferiore a 24 ore settimanali. Riceveranno “premi” anche le imprese che regolarizzeranno i lavoratori già attivi presso la stessa con contratti a tempo determinato. Per avere diritto agli incentivi, bisogna essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione previdenziale e in regola con i versamenti contributivi, non aver fatto ricorso alla cassa integrazione e non aver fatto licenziamenti collettivi o individuali.

La domanda può essere presentata anche se l’impresa per l’assunzione fruisce di altri finanziamenti o contributi pubblici erogati da Provincia o Regione. I lavoratori devono risultare regolarmente residenti nel comune di Gatteo da almeno 24 mesi e gli importi del contributo riconosciuto variano a seconda della tipologia di assunzione. Le domande potranno essere accolte entro il 30 novembre o comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Modulistica e regolamento sono disponibili in Comune e sul sito www.comune.gatteo.fc.it.​