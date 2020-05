Sventola anche quest'anno a Cesenatico, aumentano le Bandiere Blu in Italia

Aumentano quest'anno in Italia le Bandiere Blu, i riconoscimenti ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente. Sono 195 i Comuni italiani che le hanno ottenute nel 2020, 12 in più rispetto ai 183 dell'anno scorso.

Sventolerà anche quest'anno la Bandiera blu a Cesenatico, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna sono confermate le sette località dello scorso anno. Oltre a Cesenatico, riconoscimento per Comacchio, Ravenna, Cervia, Misano Adriatico, Bellaria-Igea Marina e Cattolica.

I nuovi ingressi a livello nazionale sono 12, e non c'è nessuna uscita. Hanno ottenuto il riconoscimento anche 75 approdi turistici. Le Bandiere Blu sono attribuite ogni anno dalla ong internazionale FEE (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l'educazione ambientale), basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni. Le 12 new entry per i comuni sono Gozzano (Piemonte), Diano Marina (Liguria), Sestri Levante (Liguria), Montignoso (Toscana), Porto Tolle (Veneto), Vico Equense (Campania), Isole Tremiti (Puglia), Melendugno (Puglia), Rocca Imperiale (Calabria), Tropea (Calabria), Siderno (Calabria), Alì Terme (Sicilia). Fra gli approdi arrivano quest'anno Cala Cravieu (Celle Ligure, Liguria), Vecchia Darsena Savona (Savona, Liguria), Cala Gavetta (La Maddalena, Sardegna), Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro, Toscana), Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia, Campania). Perdono la Bandiera Blu nel 2020 il Porto turistico Marina di Policoro (Policoro, Basilicata) e la Marina del Nettuno (Messina, Sicilia).

“Siamo contenti di aver ricevuto, anche quest’anno, un importante riconoscimento come la Bandiera Blu – commenta l’Assessore all’Ambiente Valentina Montalti – Il conferimento è avvenuto quest’anno in una modalità inusuale, che, in ogni caso, ci ha colti preparati e ci ha reso molto soddisfatti. Per noi, infatti, è un grande onore e, allo stesso tempo, rappresenta una certificazione di qualità per il nostro ambiente e per la nostra offerta turistica. Intendiamo portare Cesenatico ad essere sempre di più un Comune attento alle questioni ambientali, un Comune che offre ai suoi cittadini e ai turisti un ambiente sano e pulito – continua l’Assessore – Desidero ringraziare, in particolare, il gruppo di lavoro del Comune che, ogni anno, si impegna per aderire al programma e che consente alla nostra città di ottenere la Bandiera Blu. Ringrazio, infine, tutti gli operatori turistici e la cooperativa Bagnini per il continuo impegno sul miglioramento dei servizi resi".

“Per il ventinovesimo anno Cesenatico ottiene questo importante riconoscimento e si conferma una meta d’eccellenza sia per la qualità ambientale, sia per la qualità dei servizi delle nostre strutture turistiche e ricettive – afferma il Sindaco Matteo Gozzoli – Ad oggi stiamo affrontando una situazione di grande emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale e, in particolare, con la stagione estiva alla porte, realtà turistiche come la nostra ne risentiranno notevolmente, ma i temi legati alla sostenibilità ambientale sono sentiti in maniera forte dai cittadini, dai turisti e dalle giovani generazioni e il riconoscimento ci permette di mantenere una offerta di alta qualità per tutti coloro che vorranno scegliere Cesenatico per le settimane estive”.