Superenalotto, vince 100mila euro e non riscuote: mancano pochi giorni alla scadenza

Arriva da Mercato Saraceno una notizia piuttosto curiosa, giocando alla tabaccheria Edicolè un fortunato (o fortunata) ha vinto 100mila euro, ma non si è ancora attivato per riscuotere l'ingente somma.

Come riporta Agipro news, l'agenzia stampa giochi e scommesse, dei 100 premi da 100mila euro assegnati durante il concorso speciale di SuperEnalotto SuperStar “Pasqua 100x100”, dello scorso 20 aprile, sono otto i premi non ancora riscossi: e non resta molto tempo, perché la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata per venerdì 19 luglio.

Le Regioni dove sono state effettuate le vincite non riscosse sono Lombardia (due vincite a Milano), Lazio (Anzio), Calabria (Bianco), Veneto (Rovigo), Campania (Nocera Inferiore) ed Emilia Romagna (Mercato Saraceno appunto e San Leo). Come gli altri, anche il fortunato vincitore del cesenate dovrà affrettarsi per ritirare la vincita, prima della scadenza prevista dalla legge.