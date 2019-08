Sulla spiaggia libera in mostra le "tende al mare", all'asta per la solidarietà

Anche quest'anno a Cesenatico non manca l'asta delle tende al mare, in mostra alla Spiaggia libera di Piazza Andrea Costa, dal 27 giugno fino all’8 settembre. Le offerte, che partiranno da una base d’asta di 300 Euro, saranno raccolte dalla Consulta del Volontariato e l’aggiudicazione avverrà al termine dell’estate.

La fortunata rassegna delle “tende al mare” sin dall’inizio ha anche una finalità di beneficenza: le tende, infatti, vengono vendute all’asta solitamente nel periodo invernale e il ricavato devoluto a iniziative di solidarietà a cura della Consulta del Volontariato di Cesenatico. Quest’anno si è deciso di sperimentare una nuova modalità di vendita avviando l’asta durante il periodo estivo, quando le tende sono esposte in spiaggia e dunque può essere più facile da parte di un più largo pubblico desiderare di acquistarne una.

Il riferimento per l’asta è la Consulta del Volontariato, al numero telefonico 320-4352816, al quale si potranno chiedere informazioni o presentare direttamente le offerte, a partire da una base d’asta unica di 300 euro con rialzi minimi di 50 euro, corredata da una foto della tenda scattata con il telefono. La Consulta provvederà poi a richiamare per ottenere la conferma e al termine del periodo espositivo, fissato all’8 settembre più eventuali proroghe (che comunque non andranno oltre il termine della stagione estiva), aggiudicherà le tende. Il ricavato della vendita sarà devoluto in progetti di solidarietà a cura della Consulta del Volontariato.