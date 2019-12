Successo per il Concerto di Natale nell'aula magna di Villa Almerici

Venerdì la sede di Cesena del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna ha ospitato per la prima volta un “Concerto di Natale” che ha visto protagonista il solista di tuba Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo. Il concertista reduce da una lunga tournée in Europa (Germania, Bulgaria, Grecia, Albania, Spagna, Moldavia, Finlandia, Ungheria, Russia, Montenegro, Slovacchia, Inghilterra e Austria presso la Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo) ha proposto un programma comprendente musiche di Marcello, Saint-Saens, Paganini, Brahms, Mascagni, Puccini, Monti, Korsakov ecc. entusiasmando il numeroso pubblico presente in sala. Gianmario Strappati nel presentare il suo viaggio musicale “dal barocco alla canzone d’autore” ha ringraziato la Prof.ssa Santina Romani per l’organizzazione dell’evento, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari per la magnifica accoglienza nella sede di Cesena, il Prof. Pietro Rocculi per la collaborazione e il Mo Marigotti tecnico del suono. ​Una giornata di grande musica per uno scambio d’auguri speciale tra docenti, studenti e personale della sede universitaria di Cesena, che ha donato a tutti grandi emozioni.