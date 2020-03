Stabile l'aumento dei contagi, 16 in più nel cesenate. Partono i tamponi "drive-through"

Il dato dei contagiati è salito a livello provinciale a quota 708, 39 in più rispetto alla rilevazione di domenica. I decessi sono 26, 18 nel Forlivese e 7 nel Cesenate dove non si registrano nuove vittime in data odierna. Questo è quanto emerge dal report presentato dalla Prefettura lunedì ed aggiornato alle 14. I positivi al Covid-19 a Forlì e comprensorio sono 372 (domenica erano 349), 94 quelli ricoverati in ospedale e 261 in isolamento domiciliare.

Nel cesenate i positivi sono 336, (+ 16 rispetto a domenica), nel comune di Cesena sono 204. I guariti nel territorio cesenate sono otto, sei a Cesena, uno a Cesenatico e uno a San Mauro. Resta circoscritta ai numeri evidenziati negli scorsi giorni la situazione dei contagi nella casa di riposo "Maria Fantini". Intanto nel pomeriggio è entrata in funzione la sperimentazione dei tamponi "drive-through" davanti all'ospedale Bufalini. Sono partite le prime convocazioni per coloro che si trovano in isolamento domiciliare, e che da qualche giorno non presentano più sintomi, per poterli dichiarare guariti (dopo due tamponi negativi).

Nel dettaglio dei vari comuni si contano 10 malati a Bagno di Romagna, 1 a Borghi, 26 a Cesenatico, 8 a Gambettola, 6 a Gatteo, 10 a Longiano, 21 a Mercato Saraceno, 2 a Montiano e 2 a Roncofreddo, 11 a San Mauro, 5 a Sarsina, 18 a Savignano, 3 a Sogliano, 8 a Verghereto.

I numeri in Emilia Romagna

Sono 13.531 i casi di positività al Coronavirus, 412 in più di domenica. 50.990 i test refertati, 1.551 in più rispetto a domenica. Questi i dati - accertati alle ore 12 di lunedì, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna. Complessivamente, sono 5.896 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (170 in più rispetto a domenica); relativamente contenuto – come si sta verificando negli ultimi giorni – l’aumento di quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 351, 18 in più rispetto a domenica. I decessi sono purtroppo passati da 1.443 a 1.538: 95, quindi, quelli nuovi, di cui 69 uomini e 26 donne.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.227 (86 in più rispetto a domenica), 926 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 301 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 21 residenti nella provincia di Piacenza, 25 in quella di Parma, 12 in quella di Reggio Emilia, 14 in quella di Modena, 16 in quella di Bologna, 2 in quella di Ravenna, 4 in quella di Rimini, 1 decesso si riferisce a un residente fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.516 (41 in più rispetto a domenica), Parma 1.859 (50 in più), Reggio Emilia 2.208 (62 in più), Modena 2.137 (43 in più), Bologna 1.619 (115 in più), Imola 253 (14 in più), Ferrara 306 (6 in più), Ravenna 568 (15 in domenica) e Rimini 1.382 (25 in più).

