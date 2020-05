Soddisfazione per il Gruppo Trevi, l'azienda vince il premio "Hr Innovation Award"

Grazie al progetto “Global HR Digital Transformation: la bussola del cambiamento” il Gruppo Trevi ha vinto il Premio “HR Innovation Award” 2020 nella categoria Ottimizzazione Processi. La proclamazione dei vincitori è avvenuta nel corso del Convegno finale dell’Osservatorio HR Innovation Practice che si è svolto lo scoro 26 Maggio 2020 a Milano.

Questo importante riconoscimento premia lo sforzo che il Gruppo Trevi, già impegnato in un profondo e radicale riassetto societario e manageriale, è riuscito a produrre per organizzare e rendere efficiente la gestione del change management attraverso un approccio graduale per processo e per aree geografiche. Un cambio di rotta radicale per supportare nel migliore dei modi il piano di rilancio del Gruppo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

"Nei primi mesi del 2019 il Gruppo Trevi ha avvertito l’esigenza di abbracciare il cambiamento digitale, attraverso il rinnovamento sia dei processi aziendali, sia della cultura e dell’organizzazione del Gruppo. La distribuzione sul territorio a livello globale e le conseguenti diversità culturali hanno enfatizzato, ancor più negli ultimi anni, la necessità di avere una visione d’insieme, al fine di rendere efficiente la circolazione di informazioni e di risorse tra le varie società, e un linguaggio comune, per garantire le stesse metriche e parametri nella fruizione delle informazioni. Al centro la volontà di aumentare la strategicità della Direzione HR, ancora poco digitale, trovando anche strumenti a supporto della comunicazione degli obiettivi e del loro raggiungimento. Questo si è tradotto nella decisione di sviluppare il progetto denominato “Global HR Digital Transformation: la bussola del cambiamento”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Direzione HR e IT sono stati i principali promotori del progetto, che è stato successivamente portato ai vertici aziendali che l’hanno promosso fra le iniziative a supporto della riorganizzazione del Gruppo. Nelle fasi di lancio è stata coinvolta anche la Direzione Comunicazione Corporate, per supportare nelle attività di change management e formazione.