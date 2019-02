Bagno, con la riapertura parziale del viadotto "Puleto" finisce l'isolamento: gli studenti tornano sui banchi

Finisce l'"isolamento" degli studenti della Vallata del Savio che frequentano gli istituti scolastici toscani, iniziato dopo il sequestro del viadotto "Puleto" lungo l'E45. Da lunedì i ragazzi potranno tornare a frequentare regolarmente le lezioni al fianco dei compagni di classe. A darne notizia è il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, che ha seguito direttamente la questione ed ha partecipato all’individuazione delle soluzioni necessarie a far riprendere il normale percorso scolastico agli studenti, dopo il provvedimento di riapertura parziale della E45 disposto dalla Procura.

"La riattivazione veloce del trasporto scolastico sulla E45 per i nostri studenti non è stata un’operazione facile - spiega il sindaco - in quanto le limitazioni previste alla circolazione sul Ponte Puleto, ed in particolare il limite di peso non superiore alle 3,5 tonnellate per i mezzi in transito, non consentono il passaggio degli autobus di linea. Gli unici mezzi di trasporto che rientrano in tale limite sono minibus da 9 posti compreso il conducente. Ciò ha reso più complicato organizzare le soluzioni, perché i gestori del trasporto pubblico non dispongono direttamente di tali mezzi e perché l’impiego di un numero elevato di minibus richiede personale e risorse aggiuntive".

"Tuttavia, insieme ad Amr e Start Romagna, che hanno prontamente collaborato nello spirito di gestire una fase di emergenza, all’indomani della riapertura parziale abbiamo immediatamente approfondito le varie ipotesi a disposizione con l’obiettivo di permettere agli studenti di tornare alla normalità. La soluzione individuata - comunica Baccini - prevede che il trasporto pubblico tra la Romagna e la Toscana avvenga con 6 minibus da 9 posti compreso il conducente, che a partire da lunedì prossimo effettueranno il medesimo servizio fornito dagli autobus di linea, con le stesse fermate e i medesimi orari. Come ogni riorganizzazione, è possibile che il nuovo assetto richiederà qualche giorno di assestamento per entrare a pieno regime".

"In questo modo, gli studenti di Bagno di Romagna e di Verghereto potranno riprendere il corso normale delle lezioni presso i propri Istituti scolastici insieme ai propri professori e compagni, portando con sé l’esperienza delle lezioni on-line a distanza - continua il primo cittadino -. L’impiego di 6 minibus con 6 conducenti è un’operazione che comporta costi aggiuntivi che non graveranno certamente sulle famiglie, ma che ci impegniamo a coprire nell’ambito della procedura d’emergenza con l’apporto di AMR. Le famiglie, pertanto, anche grazie al ristoro da parte del Comune di una mensilità dell’abbonamento scolastico e delle rette presso i convitti, non si troveranno a doversi fare carico di costi aggiuntivi connessi all’emergenza”.

Giovedì sera Baccini ha informato i presidi degli Istituti scolastici, con richiesta di diffondere l’informazione agli studenti. "Mi sento di ringraziare il personale di AMR e Start Romagna, che ha collaborato a questa operazione, così come il Presidente della Provincia che l’ha sostenuta. Ora - conclude -. non rimane che verificare che gli impegni assunti dal Ministro Toninelli e dai parlamentari presenti al Ponte Puleto trovino concretezza, per ritornare presto ad una situazione di normalità".