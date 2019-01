Servizio civile in Prefettura: è possibile presentare domanda entro il 30 gennaio

C'è tempo fino al 30 gennaio per inviare domanda per svolgere servizio civile nella Prefettura di Forli-Cesena. Sei i posti di volontariato disponibili che saranno impiegati in due progetti tesi all'ottenimento della cittadinanza italiana e ad attività di gestione dei richiedenti asilo. I posti di Forlì-Cesena rientrano in un bando straordinario che vede la disponibilità complessiva di 613 posti, spalmati su 15 progetti del Ministero dell'lnterno - Dipartimento per le Libertà Civili.

A offrire questa interessante opportunità ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni, e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Bando e moduli per l'invio della domanda sono disponibili sul portale http://www serviziocivile.gov/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolmininterno.aspx. Per quanto riguarda idue progefti forlivesi, maggiori informazioni sono disponibili sul portale della Prefettura di Forlì-Cesena nella sezione "Servizio civile universale", voce "Bando per i volontari".