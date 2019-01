Sequestro E45, la magistratura: "Situazione di criticità estrema". Nel mirino anche un altro viadotto

Non solo il viadotto Puleto. Sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Arezzo sarebbe finito anche il "Tevere 4", sempre nel territorio di Pieve Santo Stefano. Per la magistratura aretina, che indaga sul tratto di E45 al confine tra Romagna e Toscana, la situazione della strada di grande comunicazione Orte-Ravenna, che collega l'Adriatico col Tirreno, è di "criticità estrema". La tesi sarebbe stata sposata in toto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo Piergiorgio Ponticelli, che mercoledì mattina ha disposto il sequestro preventivo di un intero viadotto.

Il decreto che riguardato il Puleto spiega che la "situazione rappresenta una criticità estrema per la maggior parte degli elementi strutturali e di servizio asserviti al viadotto Puleto ma anche del confinante viadotto Tevere 4 che versano in condizioni di degrado". Si parla chiaramente di "pericolo di collasso della struttura con il perdurare de traffico veicolare" riferendosi al "rischio elevato che il perdurare del carico del traffico veicolare sul viadotto puleto soprattutto quello pesante possa provocare il collasso della struttura". Le indagini su questo tratto hanno avuto un importante impulso lo scorso novembre in seguito alla pubblicazione di un video - poi divenuto virale - girato da un ex poliziotto che si trovava nei boschi circostanti in cerca di tartufi.

"Sappiamo che ci potrebbero essere disagi per i cittadini e gli automobilisti - commenta il procuratore capo, Roberto Rossi -. Ma riteniano che le ragioni di sicurezza in questo caso siano da considerare prioritarie. Speriamo che si possa tornare alla normalità in tempi rapidi, ma non è possibile fare previsioni. I risultati degli accertamenti tecnici hanno mostrato una situazione di criticità estrema, da qui la decisione di interdire il traffico ai veicoli. Il rischio potrebbe essere anche quello del collasso del viadotto".

