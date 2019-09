Sempre più donazioni in arrivo, l'associazione di volontariato amplia le sue strutture

L'associazione di volontariato "Campo Emmaus" potenzia le sue strutture. Una realtà che opera nel Cesenate da 22 anni. Nata per contrastare le povertà della fine degli anni 90, oggi, per l'acuirsi della crisi economica sociale, si trova a far fronte ad un numero sempre crescente di richieste di aiuto economico e di donazioni gratuite di materiali e suppellettili varie. Collabora con Caritas Diocesana,Caritas o S. Vincenzo parrocchiali, Associazione benefiche del territorio, Servizi Sociali dei Comuni Cesena e Valle Savio,con taluni progetti umanitari gestiti in missioni estere.

L'attuale sede di lavoro si dimostra insufficiente di fronte all'aumento del volume dei materiali che giungono al Campo tramite le raccolte degli automezzi o conferiti direttamente dal pubblico. L’esigenza di aree di stoccaggio coperte è cresciuta soprattutto a seguito della collaborazione che l'Associazione ha con Hera con il progetto "Cambia il Finale" in adesione alla campagna di sensibilizzazione all'Economia del Riciclo per la salvaguardia dell'ambiente.

Per risolvere questo problema l'associazione ha previsto interventi sugli attuali depositi esistenti (allungamento capannone, tettoie di copertura fra containers, servizi x visitatori).Vista l’entità della spesa, è stato chiesto aiuto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena aderente all’ Associazione tra Fondazioni Bancarie dell’Emilia Romagna.

"Dobbiamo esprimere, alla Fondazione e Associazione tra Fondazioni Bancarie Emilia e Romagna, profondo senso di gratitudine e ringraziamento per aver risposto positivamente alla nostra richiesta con l’erogazione di un contributo di 20.000 euro destinato al nostro progetto di ampliamento. Forti di questo aiuto avuto dalla Fondazione abbiamo iniziato tutto l’iter burocratico per l’autorizzazione ad eseguire i lavori ed abbiamo avuto l’Autorizzazione Unica ed il Permesso di costruire".

I lavori sono già iniziati: terminata demolizione vecchia siepe recinzione e piantumata nuova siepe in “leilandi” a protezione e mitigazione ambientale dei nuovi confini del Campo Emmaus, - Montate tettoie in legno copertura zone fra gli attuali box prefabbricati. Entro fine mese questo lavoro dovrebbe terminare. - Già appaltato costruzione/montaggio dell’ampliamento del deposito esistente. La struttura modulare di sostegno in ferro zincato è già pronta presso la ditta costruttrice. - In questi giorni è iniziato il lavoro di sbancamento terreno e la costruzione delle fondazioni edili per l’ampliamento del deposito.

"Prevediamo - conclude l'associazione - di terminare tutti i lavori del 1° lotto potenziamento campo (opere che riguardano il contributo gentilmente erogatoci dalla Fondazione Cassa di Risparmio Cesena) entro Dicembre 2019".