Con la StraCesena inaugura la nuova segnaletica per runners e camminatori

Saranno i partecipanti alla Stracesena di domenicaa vedere per primi i cartelli che il Comune ha posto lungo il percorso della loro corsa preferita. Ma lo stesso, dai prossimi giorni, sarà possibile notarne alcune decine anche per chi ama Notturna di San Giovanni, Giro dei Gessi e Cursa di poll. Perchè il piccolo "esercito" di runner e camminatori cesenati (qualche migliaio, tra i 24mila sportivi praticanti della città malatestiana), è visibile in ogni parte della città, ma si muove in particolare privilegiando alcuni itinerari e tra questi quelli delle corse "classiche".

Ma, come è evidente, la maggior parte dei percorsi frequentati dai podisti non è riservata solo a loro e registra anche il passaggio delle automobili, con tutti i problemi che derivano dalla convivenza su strada di mezzi a motore e "utenti deboli", come appunto i pedoni, anche se praticano sport.

"Proprio per garantire loro una maggiore sicurezza - riferiscono il sindaco Paolo Lucchi e gli assessori allo Sport Christian Castorri e ai Lavori Pubblici e Mobilità Maura Miserocchi -, abbiamo messo a punto il progetto di una speciale segnaletica "di "informazione e invito alla prudenza", da inserire sui percorsi più battuti, dove è frequente la compresenza di auto, biciclette, corridori e camminatori. Il progetto, condiviso con le principali realtà podistiche cittadine, a cui abbiamo chiesto anche suggerimenti per individuare i punti in cui installare i nuovi cartelli, è giunto alla sua fase operativa ed i cartelli oggi fanno bella mostra di sè".

Fra i soggetti coinvolti ci sono WIR, gli Amici della Fatica Cesena, l’Asd Gruppo Podistico Cesenate, la Nuova Virtus Cesena, la Podistica San Vittore, l’Endas Cesena, Muuvat, Stracesena, Cesena Cammina, Cesena Triathlon. La presentazione dei cartelli sarà informale e cioè direttamente "sul campo", lungo il percorso della StaCesena. Ma già sabato 8 giugno e poi sabato 15, anche i partecipanti alla "5,30 Run Cesena" ed alla "Notturna di San Giovanni", potranno contare sulla presenza rassicurante della segnaletica dedicata a quest'ultimo evento, costruita per e con runner e camminat