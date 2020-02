Sedici anni fa a San Valentino moriva Marco Pantani, una messa per il Pirata

Sono già passati 16 anni da quella sera di San Valentino e la fine tragica di Marco Pantani in un residence di Rimini. Un triste epilogo che non ha offuscato, le sue imprese e la sua umanità. Venerdì 14 Febbraio alle ore 20 nella Chiesa di San Giacomo di Cesenatico, si coglierà l'occasione per rendergli omaggio ancora una volta. Si svolgerà la Santa Messa in ricordo del campione. Il museo a lui dedicato, lo Spazio Pantani il giorno di San Valentino sarà aperto dalle 15 alle 19:20.