Scooterista tampona un'auto in svolta: è ricoverato in Osservazione

Pauroso schianto lunedì mattina a San Mauro Pascoli, alle 11, in via Bellaria. Un 23enne di nazionalità albanese, in regola col permesso di soggiorno, procedeva lungo la strada provinciale in direzione mare alla guida di una Fiat Uno, quando, fermatosi per una svolta a sinistra in un'area privata, è stato tamponato da uno scooter di grossa cilindrata condotto da un macedone di 35 anni, regolare in Italia. Quest'ultimo è rovinato sull'asfalto, riportando gravi lesioni. Trasportato in ambulanza all'ospedale "Maurizio Bufalini", non è in pericolo di vita. È stato ricoverato in Osservazione. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale di San Mauro Pascoli. A seguito del sinistro si sono verificati forti disagi al traffico essendo un'arteria trafficata.