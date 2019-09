Savignano, al via il "Si Fest" col vincitore del Premio Marco Pesaresi

Taglio del nastro venerdì per la 28esima edizione di "Si Fest", il Festival della Fotografia di Savignano sul Rubicone intitolato quest'anno "Seduzioni. Fascinazione e mistero" e che ha visto il ritorno alla direzione artistica di Denis Curti. Venerdì la Giuria del Premio Marco Pesaresi - presieduta da Denis Curti e composta da Mario Beltrambini, Lady Tarin, Piero Delucca e dai rappresentanti del Progetto Ide, Filippo Venturi, Katerina Buil, Sanne De Wilde, Marine Gastineau - ha proclamato il vincitore della 18esima edizione.

A consegnare il premioil direttore artistico Curti; Isa Perazzini, presidente dell'Associazione Savignano Immagini; Mario Beltrambini, Associazione Savignano Immagini; Chiara Fossati, vincitrice Premio Marco Pesaresi 2018, e Filippo Venturi, vincitore Premio Portfolio Italia 2018. Il premio è andato ad Arianna Arcara e Claudio Majorana, "per aver saputo ricreare un'importante interazione con i soggetti ritratti, dando loro la possibilità di avere un coinvolgimento attivo" e "per avere costruito una storia sociale con un linguaggio coerente in grado di offrire diversi livelli di lettura, senza rinunciare alla dimensione estetica".

Menzione speciale della Giuria a Noemi Comi, per aver costruito un progetto fotografico capace di proporre una estetica innovativa su tematiche complesse come la malattia, la medicina e la scienza. Per aver voluto approfondire tematiche che spesso sono oggetto di rimozione. Sabato ci sarà la proclamazione del vincitore del Premio "Si Fest Portfolio “Lanfranco Colombo” 2019 e degli autori selezionati per la partecipazione a "Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2019", "Mia Photo Fair 2020", esposizione alla Galleria STILL Young di Milano