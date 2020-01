Sarà il Teatro Bonci ad ospitare "TedxCesena": prosegue la caccia agli speaker

Sarà il prestigioso Teatro Bonci di Cesena, vero e proprio gioiello e tempio della cultura romagnola, ad ospitare la prossima edizione del TEDxCesena, l’evento no-profit organizzato da volontari secondo le regole TED con l’obiettivo di diffondere idee innovative in vari campi del sapere, dalla tecnologia alla scienza, dal design all’intrattenimento.

Per la quarta edizione la squadra TEDxCesena ha già definito anche la data, domenica 17 maggio 2020: un appuntamento da segnare subito in agenda per non perdere l’occasione di ascoltare dal vivo gli speaker, chiamati ad esporre le proprie “idee che vale la pena diffondere” in talk di circa 15 minuti, come prevedono le regole TED.

Come i primi tre eventi TEDx, che hanno portato a Cesena, dal 2016 ad oggi, una trentina di speaker da tutto il mondo e che sono cresciuti di anno in anno in termini di partecipazione, qualità e autorevolezza, anche l’edizione 2020 del TEDxCesena è organizzata interamente da un gruppo di una ventina di volontari che, guidati da Maurizio Berti e Fulvia Venturi, rispettivamente licenziatario e co-organizzatrice di TEDxCesena sin dall'esordio, concorrono alla realizzazione dell’evento, ciascuno con la propria competenza e disponibilità.

“Stiamo completando in questi giorni la selezione degli speaker che saranno con noi a Cesena e stiamo finalizzando l’elenco delle aziende partner che ci sosterranno in questa avventura – racconta Maurizio Berti. – A breve sarà on line il nuovo sito interamente rinnovato, dove sarà possibile visionare tutti i talk delle passate edizioni e, nelle prossime settimane, acquistare on line i biglietti del TEDxCesena 2020”.